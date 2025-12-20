Borderlands 4: Alle Shift-Codes für Dezember 25 in der Übersicht

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Hier ist eure aktuelle Übersicht aller aktiven Shift-Codes für Borderlands 4. Wir prüfen die Gültigkeit regelmäßig und ergänzen das Ablaufdatum, sofern bekannt. In der folgenden Liste findet ihr alle derzeit einlösbaren Codes:

T9RJB-BFKRR-3RBTW-B33TB-KCZB9 (1 Goldener Schlüssel) – immer einlösbar

(1 Goldener Schlüssel) – immer einlösbar 3S6BB-ZXT93-KRT3W-BT3T3-JW6TZ (Gourd Your Loins & Hex Appeal Halloween-Skin) – einlösbar bis zum 31. Dezember 2030

(Gourd Your Loins & Hex Appeal Halloween-Skin) – einlösbar bis zum 31. Dezember 2030 BZ6JJ-CB6CT-WXJJW-3TT3B-56FZ5 (Vex Mass Market Appeal Skin) – einlösbar bis zum 31. Dezember 2030

(Vex Mass Market Appeal Skin) – einlösbar bis zum 31. Dezember 2030 J96JT-BCXKT-C6JJ5-JTJBB-BZTXJ (Harlowe Maliwannabee Skin) – einlösbar bis zum 31. Dezember 2030

(Harlowe Maliwannabee Skin) – einlösbar bis zum 31. Dezember 2030 JZ6BJ-SBR5J-WF3BK-BT3BB-TX9HB (Amon Cult Classic Skin) – einlösbar bis zum 31. Dezember 2030

(Amon Cult Classic Skin) – einlösbar bis zum 31. Dezember 2030 JS63J-JSCWJ-CFTBW-3TJ3J-WJS5R (Skins aus dem Befreie-dich-Pack) – einlösbar bis zum 31. Dezember 2030

(Skins aus dem Befreie-dich-Pack) – einlösbar bis zum 31. Dezember 2030 TZXT3-XJXCB-CXBJW-BTTJT-9SK6B (Rafa Savings Savior Skin) – einlösbar bis zum 31. Dezember 2030

(Rafa Savings Savior Skin) – einlösbar bis zum 31. Dezember 2030 JHXTB-RFWH3-C6335-TBBJB-JWWBH (3 Goldene Schlüssel) – gültig bis zum 23. Dezember (neuster Code)

Wie löse ich die Shift-Codes ein?

SHiFT-Webseite

Ruft die offizielle Shift-Webseite von Gearbox auf. Meldet euch mit euren Zugangsdaten an. Navigiert im Menü zum Bereich „Belohnungen“. Tragt euren Code in das Feld zur Code-Einlösung ein. Wählt eure gewünschte Plattform aus und bestätigt. Den Loot findet ihr anschließend direkt im Postfach im Spiel.

Spiel

Öffnet das Hauptmenü im Spiel. Wählt den Menüpunkt „Shift“ aus. Tippt euren 25-stelligen Code in das entsprechende Eingabefeld und bestätigt diesen. Fertig! Eure Items (wie z. B. Goldene Schlüssel) liegen sofort in eurem Ingame-Postfach für euch bereit.

Wie erhalte ich weitere Borlerlands 4-Codes?

GeForce Now

Wer Borderlands 4 über GeForce Now im Ultimate-Tarif spielt, darf sich über ein besonderes Extra freuen. Aktuell verschickt Nvidia Shift-Codes für einen Goldenen Schlüssel an alle Ultimate-Abonnenten. Das Beste daran: Ihr müsst nichts weiter tun. Alle Mitglieder nehmen automatisch teil und erhalten den Code bequem per E-Mail direkt in ihr Postfach.

Discord

Öffnet Discord und navigiert im Bereich „Entdecken“ (Discover) zu den Quests. Sucht dort die Borderlands 4 Quest und klickt auf „Annehmen“. Wählt eure Plattform (PC oder Konsole) aus und spielt mindestens 15 Minuten lang Borderlands 4. Kehrt danach zu Discord zurück, um euren persönlichen Shift-Code für einen Goldenen Schlüssel einzulösen.

Newsletter

Meldet euch auf der offiziellen Shift-Webseite an oder erstellt ein neues Konto. Verknüpft unter den Einstellungen eure Plattform (z. B. Steam, PlayStation oder Xbox) mit dem Account. Aktiviert in euren Kontoeinstellungen den Erhalt von Newslettern und Marketing-Mails. Sobald die Anmeldung abgeschlossen ist, wird der Skin automatisch freigeschaltet und erscheint in eurem Postfach im Spiel.

Nvidia App

Wer eine Grafikkarte der GTX 10-Serie oder neuer besitzt, kann sich aktuell einen kostenlosen Skin über die Nvidia App sichern.

Startet die Nvidia App (ehemals GeForce Experience) und loggt euch ein. Wechselt links zum Reiter „Einlösen“. Sucht dort nach der Borderlands 4 Aktion und klickt auf „Einlösen“. Den erhaltenen Code könnt ihr anschließend wie gewohnt über die Shift-Webseite oder direkt im Spiel aktivieren.

