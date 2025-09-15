Wie lang ist Borderlands 4? Alle Hauptmissionen & Vergleich zu Borderlands 3

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Borderlands 4 entführt dich auf den Planeten Kairos, der mit mehr Quests, Collectibles und Waffen gefüllt ist als je zuvor. Doch wie lange dauert eigentlich die Hauptstory? Und welche Missionen erwarten dich auf deinem Weg durchs Spiel? In diesem Guide findest du alle Antworten.

Wie lange dauert die Hauptstory von Borderlands 4?

Wenn du dich auf die Story konzentrierst, bist du in etwa 20 bis 25 Stunden durch. Das hängt natürlich von deinem Spielstil ab. Wer wirklich alles erkunden will, sollte sich jedoch Zeit nehmen: Mit allen Nebenquests und Geheimnissen kannst du problemlos über 100 Stunden in Kairos verbringen.

Alle Hauptmissionen in Borderlands 4

Die Story umfasst 21 Hauptmissionen, die in den vier großen Regionen von Kairos verteilt sind. Je nach Mission benötigst du zwischen 30 und 120 Minuten.

Region Missionen Fadefield Guns Blazing, Recruitment Drive, Down and Outbound, A Lot to Process, One Fell Swoop, Rush the Gate Carcadia Burn Wrath of the Ripper Queen, Siege and Destroy, Unpaid Tab, Her Flaming Vision Terminus Range Shadow of the Mountain, Crystal Brawl, Dark Subject, His Vile Sanctum Dominion Rising Action, Another Day, Another Universe, The Falling Wall, Means of Ascent, Plan Z, The Timekeeper’s Order, Secrets of the Vault

Jede dieser Missionen dauert rund 30 bis 120 Minuten, abhängig von deinem Tempo und Spielstil.

Vergleich mit früheren Borderlands-Spielen

Borderlands 4 ist eines der größten Spiele der Reihe, nicht nur wegen der Waffenvielfalt, sondern auch durch die offene Spielwelt. Besonders interessant ist der Vergleich der Hauptstory-Längen.

Spiel Hauptstory Komplett (100 %) Borderlands 4 ca. 25 Std. 100+ Std. Borderlands 3 ca. 24 Std. 80 Std. Borderlands 2 ca. 31 Std. 132 Std. Borderlands (1) ca. 23 Std. 64 Std. Tiny Tina’s Wonderlands ca. 17 Std. 54 Std.

Borderlands 4 bietet mit 21 Hauptmissionen und einer Spielzeit von etwa 25 Stunden eine der umfangreichsten Storys der Reihe. Wer sich nur auf die Hauptquest konzentriert, bekommt eine klare und spannende Kampagne. Alle anderen können durch Nebenquests, Erkundung und Collectibles problemlos über 100 Stunden investieren. Damit gehört Borderlands 4 zu den größten Abenteuern, die die Serie je hervorgebracht hat.

