Borderlands 4 Story Pack 1 am 26. März: C4SH als neuer Kammerjäger, Whispering Glacier und Pearlescent-Loot

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Am 26. März 2026 erscheint das erste große Story-Pack für Borderlands 4. Entwickler Gearbox und Publisher 2K haben die Erweiterung unter dem Titel Mad Ellie und die Jammer-Kammer offiziell bestätigt. Der DLC führt eine komplett neue Region auf dem Planeten Kairos ein, liefert einen neuen spielbaren Kammerjäger und verspricht nach eigenen Aussagen den bisher umfangreichsten DLC der Seriengeschichte. Im Mittelpunkt steht Ellie, die Mechanikerin aus Borderlands 2 und Tochter von Moxxi, die euch in die Geheimnisse des Whispering Glacier führt.

Eine bösartige kosmische Entität bedroht Kairos, und das Ziel ist es, einen außerirdischen Monolithen zu zerstören, bevor der Wahnsinn die Region vollständig einnimmt.

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Eiswüste mit kosmischem Horror

Der Whispering Glacier ist die erste wirklich düstere Region in Borderlands 4. Zwischen eingefrorenen Schiffswracks, pulsierenden Fleischwucherungen und Blutflüssen wartet eine Atmosphäre, die sich spürbar vom bunten Schießen des Hauptspiels unterscheidet. Gearbox hat sich laut eigenen Aussagen von kosmischen Horrorthemen inspirieren lassen, ohne dabei den typischen chaotischen Borderlands-Humor aufzugeben. Praktisch: Wer die Story in sich geschlossene Geschichte spielen möchte, benötigt kein Vorwissen zum Hauptspiel.

Bekannte Gesichter wie Mancubus, Pickle und Crazy Earl tauchen auf, aber der DLC ist auch für Einsteiger zugänglich. Einzige Voraussetzung ist der Abschluss der Hauptspiel-Mission Viel zu verarbeiten sowie der Besitz des Story Packs.

C4SH: Ein Casinobot mit magischem Kartenspiel

Der neue Kammerjäger heißt C4SH und ist ein ehemaliger Casino-Dealer-Roboter, der bei einem Kartenspiel mit kosmisch hohem Einsatz in den Besitz eines magischen Decks geriet. Sein Spielstil dreht sich konsequent um Zufall und Wahrscheinlichkeit. Sein Action-Skill Sleight of Hand ermöglicht es, Karten aus einem zufallsbasierten Deck zu ziehen und als mächtige Zauber einzusetzen.

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Drei verschiedene Aktionsfähigkeiten und drei verzweigte Skillbäume sorgen für eine breite Bandbreite an Builds. Wer direkt mit C4SH in den DLC starten möchte, kann einen neuen Charakter auf Level 13 beginnen, ohne das Hauptspiel zuvor durchgespielt zu haben. Ein vollständiger Gameplay-Reveal sowie ein cineastischer Charakter-Kurzfilm sollen noch vor dem 26. März erscheinen.

Hier geht es zu unserer Game Review von Borderlands 4.

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