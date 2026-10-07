Mafia 2 und 3 tauchen plötzlich für PS5 und Xbox Series auf: 60 FPS rücken näher

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Wichtigste in Kürze

Mafia II und Mafia III: Definitive Edition wurden von der ESRB für PS5 und Xbox Series X/S eingestuft.

Aktuell gibt es auf den Konsolen nur die alten PS4- beziehungsweise Xbox-One-Versionen über Abwärtskompatibilität.

Ob 60 FPS, höhere Auflösung oder kostenlose Upgrades kommen, hat 2K noch nicht bestätigt.

Mafia II: Definitive Edition und Mafia III: Definitive Edition könnten endlich eigene Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S bekommen. Bei der amerikanischen Altersfreigabe ESRB sind neue Einträge für beide Spiele aufgetaucht, in denen ausdrücklich die aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft aufgeführt werden. Bislang laufen Mafia 2 und Mafia 3 dort lediglich über die Abwärtskompatibilität. Offiziell angekündigt hat 2K die neuen Fassungen noch nicht.

Entdeckt wurden die neuen ESRB-Einträge am 07. Oktober. Die Rating-Seiten führen PlayStation 5 und Xbox Series zusätzlich zu den bereits bekannten Versionen auf. Genau solche Altersfreigaben tauchen häufig erst dann auf, wenn eine Veröffentlichung bereits relativ weit vorbereitet ist. Ein Termin oder eine Liste technischer Verbesserungen geht daraus allerdings nicht hervor. Deshalb lässt sich momentan nur sicher sagen: 2K hat neue Current-Gen-Fassungen von Mafia 2 und Mafia 3 bei der ESRB einstufen lassen.

Im August bekam ausgerechnet nur Mafia 1 das große Upgrade

Der Zeitpunkt macht den Fund besonders interessant. Erst am 14. August veröffentlichte 2K die Mafia: The Omertà Collection, in der Mafia: The Old Country, Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition und Mafia III: Definitive Edition gemeinsam angeboten werden. Gleichzeitig bekam Mafia: Definitive Edition eine eigene PS5- und Xbox-Series-Version mit 60 FPS, höherer Auflösung, kürzeren Ladezeiten und weiteren technischen Verbesserungen.

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Mafia 2 und Mafia 3 bekamen dieses Upgrade nicht. Selbst innerhalb der neuen Sammlung wurden auf PS5 weiterhin die alten PS4-Versionen angeboten. Das sorgte durchaus für Verwunderung, denn damit bestand die vermeintlich komplette Current-Gen-Sammlung technisch aus Spielen verschiedener Konsolengenerationen. Die neuen ESRB-Einträge deuten nun ziemlich deutlich darauf hin, dass 2K diese Lücke nachträglich schließen möchte.

Der erste Teil hatte ein solches Upgrade ohnehin verdient. Unser Test zu Mafia: Definitive Edition zeigte bereits 2020, wie umfangreich Hangar 13 das Original neu aufgebaut hatte. Mafia 2 ist dagegen ein klassisches Remaster, während Mafia 3 als Definitive Edition vor allem das Hauptspiel und sämtliche Erweiterungen in einem Paket vereinte.

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60 FPS wären für Mafia 2 und 3 die wichtigste Verbesserung

Was die neuen Fassungen technisch bieten, ist noch offen. 60 Bilder pro Sekunde wären allerdings die offensichtlichste Verbesserung. Beide Definitive Editions sind auf den aktuellen Konsolen bislang auf ihre älteren Fassungen beschränkt. Vor allem im Vergleich mit der inzwischen modernisierten Mafia: Definitive Edition wirkt das innerhalb derselben Spielereihe zunehmend merkwürdig.

Bei Mafia III wäre ein natives Upgrade zudem aus einem anderen Grund willkommen. Die PS4-Version kann auf der PS5 zwar über Abwärtskompatibilität gespielt werden, Spieler berichten aber seit Jahren über grafische Probleme und eine insgesamt wenig überzeugende Darstellung. Ob 2K bei einer neuen Version auch ältere Bugs korrigiert, lässt sich aus der Altersfreigabe nicht herauslesen.

Genau hier sollte man die Erwartungen noch etwas bremsen. Die ESRB bestätigt keine 4K-Auflösung, 60 FPS, PS5-Pro-Unterstützung oder technische Fehlerbehebungen. Auch ein möglicher kostenloser Wechsel für Besitzer der bisherigen Versionen ist nicht bestätigt. Beim ersten Mafia konnten Besitzer bestimmter PS4- und Xbox-One-Versionen kostenlos auf die neue Current-Gen-Fassung wechseln. Ob 2K das bei Mafia 2 und Mafia 3 wiederholt, ist derzeit offen.

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Mafia erlebt gerade ohnehin seine aktivste Phase seit Jahren

Dass 2K jetzt noch einmal in die älteren Spiele investiert, passt zur aktuellen Situation der Reihe. Mit Mafia: The Old Country bekam die Serie 2025 erstmals seit Jahren wieder einen komplett neuen Teil. Im August 2026 folgte die Erweiterung „Man of Honor“ zusammen mit der „Omertà Collection“ und dem Current-Gen-Upgrade für Mafia: Definitive Edition.

Die Sammlung umfasst damit inzwischen vier Mafia-Spiele, aber technisch waren bislang nur The Old Country und der erste Teil vollständig an PS5 und Xbox Series X/S angepasst. Mit nativen Versionen von Mafia 2 und Mafia 3 wäre die Reihe erstmals komplett auf der aktuellen Konsolengeneration angekommen.

Wann erscheinen Mafia 2 und Mafia 3 für PS5 und Xbox Series?

Einen Release-Termin gibt es noch nicht. 2K und Hangar 13 haben die ESRB-Einträge bislang auch nicht kommentiert. Nach der Einstufung dürfte eine offizielle Ankündigung aber nicht mehr allzu weit entfernt sein. Spannender als die bloße Veröffentlichung wird ohnehin die Frage, was 2K tatsächlich verbessert.

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Nach sechs Jahren als Definitive Editions wäre ein einfacher neuer Konsolen-Eintrag etwas wenig. Vor allem 60 FPS und eine saubere native Darstellung würden Mafia 2 und Mafia 3 gut tun. Dass 2K beim ersten Teil erst vor wenigen Wochen genau diesen Weg gegangen ist, zeigt zumindest, was technisch möglich wäre. Bis zur offiziellen Ankündigung bleibt das aber genau das: eine naheliegende Erwartung und keine bestätigte Funktion.

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