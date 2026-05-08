Borderlands 4 für Switch 2 wohl nicht gestrichen – aber weiter auf Eis

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Rund um Borderlands 4 auf der Switch 2 herrscht seit Monaten Unsicherheit. Nachdem die Entwicklung Anfang des Jahres offiziell pausiert wurde, gingen viele Fans bereits davon aus, dass die Nintendo-Version komplett gestrichen wurde. Genau das scheint aber offenbar doch nicht der Fall zu sein.

Take-Two-CEO Strauss Zelnick hat jetzt erklärt, dass eine Umsetzung für die Switch 2 grundsätzlich weiterhin möglich sei. Gleichzeitig machte er aber auch klar, dass das Projekt aktuell keine Priorität hat.

Gearbox konzentriert sich erstmal auf andere Probleme

Laut Zelnick liegt der Fokus derzeit auf den bestehenden Versionen für PC, PlayStation und Xbox. Gearbox wolle zunächst sicherstellen, dass Borderlands 4 dort technisch sauber läuft, bevor weitere Plattformen angegangen werden.

Das überrascht nicht wirklich. Vor allem zum Launch hatte Borderlands 4 immer wieder mit Performance-Problemen zu kämpfen. Sowohl PC-Spieler als auch Konsolen-Spieler kritisierten damals die technische Umsetzung und schwankende Framerates.

Die Switch-2-Version wirkt wie ein Problemfall

Interessant ist dabei, dass die Switch-2-Version ursprünglich schon deutlich weiter gewesen sein soll. Bereits 2025 gab es konkrete Release-Pläne, Vorbestellungen und sogar physische Versionen tauchten später vereinzelt im Handel auf.

Trotzdem wurde die Entwicklung später gestoppt. Offiziell sprach Take-Two damals davon, dass man sich auf Optimierungen und Post-Launch-Inhalte konzentrieren wolle.

Viele Fans glauben weiter an einen späteren Release

In der Community gehen die Meinungen inzwischen auseinander. Einige glauben, dass Borderlands 4 irgendwann doch noch für die Switch 2 erscheint – möglicherweise als spätere „Complete Edition“ mit allen DLCs. Andere rechnen eher damit, dass das Projekt langfristig eingestellt wird.

Ganz abgeschrieben scheint die Nintendo-Version aktuell aber zumindest noch nicht zu sein. Und genau das dürfte für viele Switch-2-Spieler erstmal die wichtigste Nachricht überhaupt sein.

Hier geht es zu unserer Game Review von Borderlands 4 für den PC.

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