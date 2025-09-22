Borderlands 4: Nebenmission „Flat Kairoser“ – Komplettlösung

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In diesem ausführlichen Guide zeigen wir dir, wie du die Mission Flat Kairoser abschließen kannst.

Die Nebenmission „Flat Kairoser“ in Borderlands 4 ist ein skurriles, aber lohnenswertes Abenteuer, das du in der Region Cuspid’s Climb starten kannst, nachdem du die Hauptmission „A Lot To Process“ abgeschlossen hast.

Werbung

Missionstart: Begegnung mit einem Verschwörungstheoretiker

Diese Mission ist nicht nur ein witziger Seitenhieb auf Verschwörungstheorien, sondern auch ein clever gestaltetes Parcours aus Kämpfen, Klettereinlagen und Datensammlung. Sie beginnt auf der westlichen Seite von Cuspid’s Climb, wo du auf Skeptical Sam triffst.

Einen exzentrischen Charakter, der fest davon überzeugt ist, dass die Welt Kairoser flach ist. Sam steht neben seinem Van und wartet darauf, dass du ihn ansprichst. Nach einem kurzen Dialog über seine Theorie überreicht er dir ein Modell der Welt – das sogenannte „Flat Kairos Model“. Deine erste Aufgabe besteht darin, ihm aufs Dach zu folgen und dort einen Ground Slam auf das Modell auszuführen, um es symbolisch zu „plätten“. Dieser Akt dient als ritueller Beweis für Sams Überzeugung und markiert den Beginn deiner Zusammenarbeit mit ihm.

Aufstieg zum Schrein und die Suche nach den Vermessungsgeräten

Nachdem du das Modell zerstört hast, führt dich Sam zu seinem persönlichen Schrein, der sich auf einem höher gelegenen Plateau befindet. Um dorthin zu gelangen, musst du zwei Grapple-Punkte nutzen, die dich über eine Felswand auf das Plateau bringen. Der Weg ist nicht besonders kompliziert, aber du solltest auf mögliche Gegner achten, die in der Umgebung patrouillieren.

Werbung

Oben angekommen interagierst du mit dem Schrein, was den nächsten Abschnitt der Mission freischaltet: die Untersuchung des Wracks des „Big Carl“, eines abgestürzten Transportschiffs, das in der Nähe liegt und von Trümmern umgeben ist.

Am Wrack angekommen, beginnt die Suche nach drei Vermessungsgeräten, die über das Trümmerfeld verteilt sind. Diese Geräte sind nicht sofort sichtbar und erfordern ein gutes Auge sowie etwas Klettergeschick. Das erste Gerät findest du auf einem zerbrochenen Gangstück unterhalb des zweitgrößten Trümmerteils. Es liegt etwas versteckt, also halte Ausschau nach leuchtenden Elementen oder interaktiven Objekten.

Das zweite Gerät befindet sich auf einer Kiste neben dem größten Wrackstück – in der Nähe eines Plumpsklos und zweier Munitionskisten. Hier musst du dich eventuell gegen einige Rippers oder Psychos verteidigen, die das Gebiet bewachen. Das dritte Gerät liegt zwischen zwei Munitionskisten oben auf dem größten Trümmerteil. Um dorthin zu gelangen, musst du einen Grapple-Punkt nutzen und anschließend einen gezielten Sprung ausführen. Achte darauf, nicht abzustürzen – der Weg ist schmal und die Gegner können dich leicht aus dem Gleichgewicht bringen.

Platzierung der Geräte und die Jagd auf die Vermessungsballons

Sobald du alle drei Geräte eingesammelt hast, musst du sie auf einem kleinen Bergplateau südlich des Wracks platzieren. Der Weg dorthin führt dich über eine Reihe von Felsen und Wänden, die du erklimmen musst. Unterwegs wirst du wahrscheinlich von Creeps angegriffen – kleinere, aber lästige Gegner, die in Gruppen auftreten.

Es empfiehlt sich, diese Gegner zu besiegen, bevor du die Geräte platzierst, damit du in Ruhe arbeiten kannst. Nach dem Platzieren musst du jedes Gerät hacken, um die Vermessung zu starten. Dieser Schritt ist entscheidend, da er die Position der Vermessungsballons freischaltet, die du im nächsten Abschnitt der Mission finden musst.

Werbung

Die Suche nach den Ballons ist der zentrale Teil der Mission und erfordert gute Orientierung und Kampfbereitschaft. Der erste Ballon befindet sich am nördlichen Rand von Cuspid Climb, zwischen den Gebieten „The Shredded Summit“ und „Stonewarden Ancient Crawler“. Dort angekommen, musst du zunächst einige Creeps besiegen, die den Bereich verteidigen. Danach kannst du den Ballon abschießen und die Daten hacken.

Der zweite Ballon liegt westlich auf einer Straße am Rand der Terminus Mountains. Allerdings wird dieser Ballon von der feindlichen Fraktion „Order“ zerstört, bevor du ihn erreichen kannst – er ist also nicht nutzbar und dient lediglich als Storyelement. Der dritte Ballon befindet sich auf dem Dach eines kleinen Hauses in der Nähe. Nachdem du ihn abgeschossen hast, musst du per Grapple eine Antenne herunterziehen, um Zugriff auf die Daten zu erhalten. Auch hier musst du die Daten hacken, um den Fortschritt der Mission zu sichern.

Nachdem du alle verfügbaren Ballons bearbeitet hast, musst du die gesammelten Daten zu Skeptical Sam bringen, der sich nun östlich vom „Gilded Drop Point“ aufhält. Der Weg dorthin führt dich zunächst zurück zur Straße, dann nördlich und schließlich westlich zu einem Haus, das mit einem großen „Flat Kairos“-Poster geschmückt ist.

Sam wartet dort auf dem Dach und ist bereit, die Daten zu empfangen. Folge ihm nach oben, wo du mit einem Computer interagieren musst. Der Upload der Daten erfolgt in zwei Schritten – du musst den Computer zweimal hacken, um den Vorgang abzuschließen. Achte darauf, dass keine Gegner in der Nähe sind, die den Upload unterbrechen könnten.

Nach erfolgreichem Abschluss der Mission erhältst du eine Reihe von Belohnungen: eine ordentliche Menge Erfahrungspunkte, 2.500 Cash, 8 Eridium sowie eine ungewöhnliche oder epische Pistole, die sich gut für mittlere bis kurze Distanzen eignet. Zusätzlich schaltest du den kosmetischen Stil „Flat As A Fritter“ frei, den du sowohl für deinen Vault Hunter als auch für dein ECHO-4-Gerät verwenden kannst. Dieser Stil ist eine Hommage an Sams Theorie und verleiht deinem Charakter ein einzigartiges Aussehen.

Werbung

Wir haben noch weitere Guides zu Borderlands 4 für dich. Beispielsweise bekommst du in diesem Artikel alle Shift Codes. Hier geht es zur Komplettlösung der Mission „A Lot To Process“.

Natürlichen haben wir das Spiel auch ausführlich gestestet.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!