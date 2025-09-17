Alle Borderlands 4 Shift Codes – so sicherst du dir die besten Belohnungen

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Borderlands 4 ist da und bringt jede Menge Chaos, verrückte Waffen und Loot, genauso wie Fans es lieben. Doch die wichtigste Frage vieler Spieler ist: Welche Shift Codes gibt es und wie löst man sie richtig ein? Genau hier bekommst du alle Antworten: eine Liste aller aktiven Codes, Tipps zur Einlösung und Infos über abgelaufene Codes, damit du nichts verpasst.

Was sind Shift Codes in Borderlands 4? Shift Codes sind spezielle Belohnungscodes, die von Entwickler Gearbox verteilt werden. Mit ihnen erhältst du Goldene Schlüssel oder exklusive Items, die dir mächtige Ausrüstung bescheren. Gerade zu Beginn sind diese Extras Gold wert. Die Codes werden regelmäßig veröffentlicht, laufen aber oft nach einer Zeit ab.

Alle aktiven Borderlands 4 Shift Codes

Hier findest du alle aktuell gültigen Codes. Manche laufen nie ab, andere haben ein festes Datum oder ein unbekanntes Ende.

T9RJB-BFKRR-3RBTW-B33TB-KCZB9 – 1 Goldener Schlüssel (kein Ablaufdatum)

– 1 Goldener Schlüssel (kein Ablaufdatum) JS63J-JSCWJ-CFTBW-3TJ3J-WJS5R – „Break Free“-Pack (bis 1. Januar 2031)

– „Break Free“-Pack (bis 1. Januar 2031) 3SRBB-X9RBJ-CRTBW-3BBB3-KJFW6 – 1 Goldener Schlüssel (gültig bis 18. September 2025)

– 1 Goldener Schlüssel (gültig bis 18. September 2025) 3SR3J-CS63T-CFB3K-J3JTT-RZ5JR – 1 Goldener Schlüssel (gültig bis 18. September 2025)

– 1 Goldener Schlüssel (gültig bis 18. September 2025) THRBT-WW6CB-56TB5-3B3BJ-XBW3X – 1 Goldener Schlüssel (Ablauf unbekannt)

– 1 Goldener Schlüssel (Ablauf unbekannt) WHWJB-XH3SX-39CZW-H3BBB-BTF55 – 1 Goldener Schlüssel (Ablauf unbekannt)

Zusätzlich kannst du über das Discord-Quest-Event einen weiteren Schlüssel verdienen. Dafür musst du auf Discord einsteigen, die Borderlands 4 Looter Quest annehmen, deine Plattform verbinden und 15 Minuten spielen. Danach bekommst du einen einmaligen Key, den du bis zum 25. September einlösen kannst.

Welche Codes sind schon abgelaufen?

Manchmal stolpert man im Internet über alte Codes. Damit du nicht unnötig Zeit verschwendest, hier die Liste der abgelaufenen Varianten:

39RTT-3ZR3T-5FJBK-3J3J3-C5CRT

B9XT3-HX6TT-W6BBW-TTJT3-JTFKX

Wie löst man Shift Codes in Borderlands 4 ein?

Die Einlösung ist super einfach, du hast zwei Möglichkeiten:

Über die Shift-Webseite

Erstelle ein Shift-Konto auf der offiziellen Seite. Logge dich ein und gehe auf den Bereich „Rewards“. Kopiere den Code in das Eingabefeld und bestätige. Dein Loot landet in deinem Spielkonto.

Direkt im Spielmenü

Öffne das Hauptmenü. Gehe auf den Reiter „Shift“. Trage den Code manuell ein. Dein Belohnungspaket wird sofort freigeschaltet.

Der Tipp für Konsolenspieler: Nutze lieber die Webseite, da „Copy & Paste“ deutlich einfacher ist, als mühsam Codes mit dem Controller einzutippen.

Warum sind Shift Codes so wichtig?

Viele fragen sich: Lohnt sich das überhaupt? Die Antwort lautet klar ja. Mit Goldenen Schlüsseln öffnest du spezielle Truhen, die dir garantierte, hochwertige Beute geben. Das spart dir Zeit beim Farmen und verschafft dir früh im Spiel einen Vorteil. Gerade in Koop-Runden kannst du damit glänzen, wenn deine Ausrüstung schon überdurchschnittlich stark ist. Außerdem bringen die Codes oft exklusive kosmetische Items, die du nirgendwo anders bekommst.

Shift Codes sind ein fester Bestandteil von Borderlands 4 und machen den Einstieg noch spannender. Indem du die Codes regelmäßig einlöst, sicherst du dir starke Ausrüstung und sammelst Extras, ohne dafür stundenlang farmen zu müssen.

