Gültige Codes

Alle Borderlands 4 Shift Codes – so sicherst du dir die besten Belohnungen

Finde hier alle Borderlands 4 Shift Codes, wie du sie einlöst und welche Belohnungen dich erwarten.

Borderlands 4 ist da und bringt jede Menge Chaos, verrückte Waffen und Loot, genauso wie Fans es lieben. Doch die wichtigste Frage vieler Spieler ist: Welche Shift Codes gibt es und wie löst man sie richtig ein? Genau hier bekommst du alle Antworten: eine Liste aller aktiven Codes, Tipps zur Einlösung und Infos über abgelaufene Codes, damit du nichts verpasst.

Was sind Shift Codes in Borderlands 4? Shift Codes sind spezielle Belohnungscodes, die von Entwickler Gearbox verteilt werden. Mit ihnen erhältst du Goldene Schlüssel oder exklusive Items, die dir mächtige Ausrüstung bescheren. Gerade zu Beginn sind diese Extras Gold wert. Die Codes werden regelmäßig veröffentlicht, laufen aber oft nach einer Zeit ab.

Alle aktiven Borderlands 4 Shift Codes

Hier findest du alle aktuell gültigen Codes. Manche laufen nie ab, andere haben ein festes Datum oder ein unbekanntes Ende.

  • T9RJB-BFKRR-3RBTW-B33TB-KCZB9 – 1 Goldener Schlüssel (kein Ablaufdatum)
  • JS63J-JSCWJ-CFTBW-3TJ3J-WJS5R – „Break Free“-Pack (bis 1. Januar 2031)
  • 3SRBB-X9RBJ-CRTBW-3BBB3-KJFW6 – 1 Goldener Schlüssel (gültig bis 18. September 2025)
  • 3SR3J-CS63T-CFB3K-J3JTT-RZ5JR – 1 Goldener Schlüssel (gültig bis 18. September 2025)
  • THRBT-WW6CB-56TB5-3B3BJ-XBW3X – 1 Goldener Schlüssel (Ablauf unbekannt)
  • WHWJB-XH3SX-39CZW-H3BBB-BTF55 – 1 Goldener Schlüssel (Ablauf unbekannt)

Zusätzlich kannst du über das Discord-Quest-Event einen weiteren Schlüssel verdienen. Dafür musst du auf Discord einsteigen, die Borderlands 4 Looter Quest annehmen, deine Plattform verbinden und 15 Minuten spielen. Danach bekommst du einen einmaligen Key, den du bis zum 25. September einlösen kannst.

Borderlands 4 erschien am 12. September 2025 für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC. Die Nintendo Switch 2-Version erscheint am 3. Oktober 2025. - Bild: 2K Games

Welche Codes sind schon abgelaufen?

Manchmal stolpert man im Internet über alte Codes. Damit du nicht unnötig Zeit verschwendest, hier die Liste der abgelaufenen Varianten:

  • 39RTT-3ZR3T-5FJBK-3J3J3-C5CRT
  • B9XT3-HX6TT-W6BBW-TTJT3-JTFKX

Wie löst man Shift Codes in Borderlands 4 ein?

Die Einlösung ist super einfach, du hast zwei Möglichkeiten:

Über die Shift-Webseite

  1. Erstelle ein Shift-Konto auf der offiziellen Seite.
  2. Logge dich ein und gehe auf den Bereich „Rewards“.
  3. Kopiere den Code in das Eingabefeld und bestätige.
  4. Dein Loot landet in deinem Spielkonto.

Direkt im Spielmenü

  1. Öffne das Hauptmenü.
  2. Gehe auf den Reiter „Shift“.
  3. Trage den Code manuell ein.
  4. Dein Belohnungspaket wird sofort freigeschaltet.

Der Tipp für Konsolenspieler: Nutze lieber die Webseite, da „Copy & Paste“ deutlich einfacher ist, als mühsam Codes mit dem Controller einzutippen.

Warum sind Shift Codes so wichtig?

Viele fragen sich: Lohnt sich das überhaupt? Die Antwort lautet klar ja. Mit Goldenen Schlüsseln öffnest du spezielle Truhen, die dir garantierte, hochwertige Beute geben. Das spart dir Zeit beim Farmen und verschafft dir früh im Spiel einen Vorteil. Gerade in Koop-Runden kannst du damit glänzen, wenn deine Ausrüstung schon überdurchschnittlich stark ist. Außerdem bringen die Codes oft exklusive kosmetische Items, die du nirgendwo anders bekommst.

Shift Codes sind ein fester Bestandteil von Borderlands 4 und machen den Einstieg noch spannender. Indem du die Codes regelmäßig einlöst, sicherst du dir starke Ausrüstung und sammelst Extras, ohne dafür stundenlang farmen zu müssen.

Borderlands 4

Borderlands 4 ist der nächste Teil der beliebten Shooter-Reihe von Gearbox Software, die für ihren einzigartigen Mix aus actiongeladenem Gameplay, schrägem Humor und charakterstarkem Comic-Look bekannt ist. Der neue Ableger soll die chaotische Sci-Fi-Welt rund um die Kammerjäger mit frischen Abenteuern, neuen Charakteren und noch mehr Waffenvielfalt fortsetzen. Fans dürfen sich erneut auf Koop-Action, verrückte Geschichten und jede Menge Loot freuen.

Entwickler: Gearbox SoftwarePublisher: 2K GamesSysteme: Nintendo, PlayStation, Xbox, WindowsReleasedatum: 12. September 2025

