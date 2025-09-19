Borderlands 4: Mission „A Lot To Process“ – Komplettlösung

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Teil 1: Zadra finden

Die Mission „A Lot to Process“ in Borderlands 4 beginnt mit einem Auftrag, der dich tief in die dunklen Eingeweide der Organisation „The Order“ führt. Dein Ziel ist es, die abtrünnige Wissenschaftlerin Zadra zu retten, die sich in einem abgelegenen Versteck verschanzt hat. Du startest am Launchpad der Outbounders und begibst dich nordwestlich in das sumpfige Gebiet „The Howl“. Dort stößt du auf ein heruntergekommenes Haus, das von außen unscheinbar wirkt, aber innen mit tödlichen Auto-Türmen gesichert ist.

Um Zutritt zu erhalten, musst du über das Dach eines Schuppens klettern und mit einem Ground Pound eine markierte Stelle zerstören, die den Generator lahmlegt und die Barrieren deaktiviert. Kaum bist du im Haus, aktivieren sich fünf Auto-Türme, die dich mit tödlicher Präzision unter Beschuss nehmen. Zwei befinden sich in den Fenstern, drei im Inneren – und sie sind alles andere als harmlos. Ihre Angriffe sind elementar verstärkt, was sie besonders gefährlich macht.

Teil 2: Die Fleischverarbeitungsanlage

Doch mit etwas Geschick und der richtigen Ausrüstung kannst du sie ausschalten und dabei sogar seltene Items einsammeln. Nachdem du die Türme besiegt hast, findest du Zadra im Obergeschoss. Eine Cutscene startet, in der sie dir ihre Situation erklärt. Kurz darauf greifen drei Wellen von Order-Feinden an. Die erste ist noch überschaubar, doch in der zweiten erscheinen bereits schwer gepanzerte Bulkheads, und die dritte bringt mindestens einen Badass-Gegner mit sich. Du musst dich gut positionieren und deine Fähigkeiten klug einsetzen, um diese Kämpfe zu überstehen.

Teil 3: Zadras Flucht

Nach der Rettung Zadras führt dich die Mission weiter zur Fleischverarbeitungsanlage im Südosten der Region „Dissected Plateau“. Du kannst entweder ein Digistruct-Fahrzeug nutzen oder per Schnellreise zum „Deep Seven Silo“ gelangen, falls du diesen Punkt bereits freigeschaltet hast. Der Weg zur Anlage führt dich über das „Watershed Gate“ bis zu einem Ort namens „The Killing Floors“. Dort erwartet dich ein grotesker Duschraum, in dem du buchstäblich mit Fleischresten übergossen wirst.

Ein makaberer Reinigungsprozess, der notwendig ist, um die Anlage betreten zu dürfen. Du musst einen Schalter im Gebäude aktivieren, dich in einen markierten Kreis stellen und dann mit deinem Greifhaken einen Hebel über der Tür ziehen, um die „Meat Shower“ auszulösen. Sobald du die Rutsche am Ende des Duschraums hinuntergleitest, musst du aufpassen, nicht zerquetscht zu werden.

Am Ende der Rutsche kletterst du eine Wand hoch und öffnest einen Lüftungsschacht, der dich direkt in den Raum führt, in dem Zadra gefangen gehalten wird. Während sie versucht, die Tür zu entsperren, wirst du erneut von mehreren Gegnerwellen angegriffen. Die Feinde werden zunehmend stärker, darunter auch Badasses und ein besonders gefährlicher Warden. Zadra hilft dir im nächsten Raum aktiv im Kampf, was dir etwas Luft verschafft. Nach dem Sieg öffnet sie die Tür zum Aufzug, und ihr fahrt gemeinsam aufs Dach der Anlage.

Oben angekommen, solltest du unbedingt die Verkaufsautomaten links vom Drop-Punkt nutzen, um Munition aufzufüllen und dein Inventar zu leeren. Denn was jetzt kommt, ist der finale Bosskampf gegen den Oppressor – ein fliegendes Konstrukt, das stark an die Witness-Gegner erinnert. Zadra unterstützt dich mit Deckungsfeuer und einem Auto-Turm. Zunächst musst du drei Kontrollschaltkreise von Armatures und ein Transponder-Pack von Pinheads einsammeln, um den Teleporter zu aktivieren. Sobald du die Komponenten platziert hast, erscheint der Oppressor.

Teil 4: Bosskampf gegen den Oppressor

Der Kampf gegen den Oppressor ist intensiv und verlangt dir alles ab. Er beginnt mit Bombenläufen in diagonalen Mustern, die Feuerpools hinterlassen. Danach schwebt er näher heran und feuert mit Maschinengewehr, kleinen Projektilen und zielsuchenden Witness-Geschossen. Du musst dich hinter Kisten verstecken und mit Langstreckenwaffen kontern. Bei 50 Prozent Schildenergie wiederholt er die Bombenläufe, und in der letzten Phase feuert er große Raketen, die dich direkt verfolgen.

Teil 5: Zadras geheimes Labor

Wenn du stirbst, kannst du dich durch die „Impartial Observers“ wiederbeleben – sie sind schwach und leicht zu besiegen. Nach dem Sieg meldet sich Zadra per Funk. Du sammelst die verstreute Beute ein und verlässt „The Killing Floors“ über eine Rampe. Doch die Mission ist noch nicht ganz vorbei. Zadra lädt dich in ihr geheimes Labor ein, das sich in einer unmarkierten Stadt östlich von „Rosemary’s Reserve“ in „Idolator’s Noose“ befindet. Du springst von einer Klippe mit einem Wasserfall und landest auf einem versteckten Pfad, der dich zu einer Höhle führt.

Dort kämpfst du gegen Threshers und Kratchs, unterstützt von Auto-Türmen im zweiten Raum. Am Ende findest du Zadra, sprichst mit ihr und schließt die Mission endgültig ab. Als Belohnung erhältst du Erfahrungspunkte, Geld, Eridium, eine seltene oder epische Schrotflinte, den „Fought The Law“-Stil für deinen Vault Hunter und den „Gloss Paint Job“ für dein Fahrzeug. Die Mission ist danach wiederholbar – perfekt, wenn du bestimmte Items farmen oder die Story erneut erleben möchtest.

