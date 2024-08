Borderlands-Film in der Kritik: Sogar Uwe Boll macht sich darüber lustig

Der Borderlands-Film läuft seit Kurzem in den Kinos weltweit und hat bereits viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Leider ist der Film in der Kritik und beim Publikum alles andere als gut weggekommen. Bei Rottentomatoes.com erreicht der Film „nur“ 9% (bei 123 Reviews) und 52% bei mehr als 500 verifizierten Ratings. Warum die Kritik am Borderlands-Film gerechtfertigt ist und was Uwe Boll damit zu tun hat.

Warum wird der Borderlands-Film so hart kritisiert? Die Antwort liegt auf der Hand: Der Film konnte die Fans der beliebten Spielreihe nicht überzeugen. Kritiker und Zuschauer sind sich einig, dass die humorvolle und einzigartige Atmosphäre der Videospielvorlage völlig verloren ging. Stattdessen wird der Film für seine unlustige und enttäuschende Umsetzung abgestraft. Der Film ist für viele Kritiker ein Anwärter auf den „schlechtesten Film 2024“, wenn nicht sogar einer der schlechtesten Videospielverfilmungen aller Zeiten. Die Macher des Super Mario Bros.-Films aus 1992 wird es freuen, wie auch Uwe Boll.

Folge uns bei Google News

Borderlands-Film in der Kritik: Darum macht sich sogar Uwe Boll darüber lustig

Wie schlecht hat sich der Film an den Kinokassen geschlagen? Die Zahlen sind alarmierend. Mit einem satten Budget von 115 Millionen Dollar hat Borderlands in den USA nur 8,8 Millionen US-Dollar und weltweit gerade einmal 16 Millionen US-Dollar eingespielt. Diese Zahlen zeigen klar, dass der Film ein finanzieller Flop für Lionsgate ist.

Nun mischt sich sogar der umstrittene Regisseur Uwe Boll in die Diskussion ein. Boll, bekannt für seine berüchtigten Videospielverfilmungen aus den frühen 2000er Jahren, hat auf X (vormals Twitter) seinen Spott über den Borderlands-Film geäußert.

Was sagt Uwe Boll zu Borderlands? Er behauptet, dass selbst seine eigenen Filme, die häufig als Flops galten, mehr Geld eingebracht hätten als Borderlands.

Ha ha. My movies were rated R and made more money than this. Now you wish I Directed pic.twitter.com/LXMOyKMkMM — UWE BOLL RAW USA (@UweBollRAWUSA) August 12, 2024

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*

Die Kommentare unterhalb den Beitrag von Boll sind gemischt. „Deine Filme sind scheiße“, steht dort in Großbuchstaben geschrieben, genauso wie „Der König [Anm.: der schlechtesten Videospiel-Film-Adaptionen] spricht.“ Ein X-User namens „Himbo Baggins“ trifft es mit einem GIF-Bild ganz gut: „The Return of the King“. Boll selbst witzelt, dass viele wahrscheinlich lieber gesehen hätten, wenn er Regie geführt hätte.

Vielleicht waren wir die letzten Jahre etwas zu verwöhnt mit guten Videospiel-Film-Adaptionen (Super Mario Animationsfilm, The Last of Us-HBO-Serie, Fallout-Serie auf Prime, Uncharted, usw.) und sind wieder in einer Zeit angelangt, dass man nicht jedes Videospiel auch auf die große Filmleinwand bringen sollte.

Was man trotz aller der Kritik nicht vergessen sollte ist unser Gewinnspiel, bei dem man keine Kinokarten, dafür einen netten Borderlands-Cable Guy gewinnen kann. Bis 22. August habt ihr dazu die Chance.