Cthulhu: The Cosmic Abyss: Ein Horror-Abenteuer in den Tiefen des Ozeans

Der Publisher Nacon und das Entwicklerstudio Big Bad Wolf Studio haben das Adventure-Spiel Cthulhu: The Cosmic Abyss für PlayStation 5, Xbox Series und PC (Steam) angekündigt. Das Spiel, das 2026 erscheinen soll, verspricht ein immersives Horror-Erlebnis, das von den Werken H.P. Lovecrafts inspiriert ist und Spieler in die Tiefen des Pazifischen Ozeans entführt.

Das Spiel spielt im Jahr 2053, in einer Welt, in der okkulte Bedrohungen immer offensichtlicher werden und seltsame, unerklärliche Ereignisse sich häufen. Während die Ressourcen an der Erdoberfläche schwinden, wenden sich mächtige Konzerne den unerforschten Tiefen der Ozeane zu – ohne zu ahnen, welchen uralten Schrecken sie damit wecken.

In Cthulhu: The Cosmic Abyss übernimmst du die Rolle von Noah, einem Agenten der geheimen Interpol-Abteilung Ancile, die sich auf okkulte Angelegenheiten spezialisiert hat. Noah wird damit beauftragt, das mysteriöse Verschwinden von Bergleuten in den Tiefen des Pazifischen Ozeans zu untersuchen. Mit Hilfe seines KI-Begleiters Key erkundet er das riesige, labyrinthartige Gefängnis von R’lyeh – eine uralte, versunkene Stadt von zyklopischen Ausmaßen. Doch je tiefer Noah in die Abgründe hinabsteigt, desto mehr verfällt sein Geist dem schleichenden Wahnsinn, der durch Cthulhus Einfluss verursacht wird.

Immersives Storytelling und komplexe Rätsel

Cthulhu: The Cosmic Abyss wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt und bietet umwerfende Umgebungen, die die Gesetze der Physik herausfordern und die Grenzen des immersiven Storytellings neu definieren.