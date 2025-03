Frogwares startet Kickstarter-Kampagne für The Sinking City 2

Das ukrainische Entwicklerstudio Frogwares hat den ersten Gameplay-Teaser-Trailer für The Sinking City 2 veröffentlicht und gleichzeitig eine Kickstarter-Kampagne für das Spiel gestartet. Das Survival-Horror-Spiel, das in den 1920er Jahren in den USA spielt und von den Werken H.P. Lovecrafts inspiriert ist, verspricht eine düstere Atmosphäre, fesselnde Erkundung und nervenaufreibende Kämpfe.

The Sinking City 2 ist der Nachfolger des ersten Teils und führt Spieler in die berüchtigte Stadt Arkham, die von einer übernatürlichen Flut heimgesucht wurde. Die Katastrophe hat alle bis auf die wahnsinnigsten Bewohner vertrieben und Verfall sowie Eldritch-Monster auf die Straßen gebracht. Die Spieler übernehmen die Rolle eines Protagonisten, der in dieser von Chaos und Wahnsinn geprägten Welt überleben und das Geheimnis hinter der Flut enthüllen muss.

Der erste Gameplay-Teaser gibt einen Einblick in das Spielgeschehen und zeigt Kampfszenen, Erkundungsmomente sowie die optionalen Untersuchungsmechaniken, für die Frogwares bekannt ist. Die düstere Atmosphäre und die bedrohliche Präsenz der Monster versprechen ein intensives Horror-Erlebnis.

Kickstarter-Kampagne: Ein Sicherheitsnetz in schwierigen Zeiten

Frogwares hat sich erneut für eine Kickstarter-Kampagne entschieden, um die Entwicklung von The Sinking City 2 zu unterstützen. Hintergrund ist der anhaltende Krieg in der Ukraine, der das Leben und die Arbeit des Studios stark beeinflusst.

„Nach drei Jahren dieses schrecklichen Krieges, der über unserem täglichen Leben schwebt, haben wir gelernt, uns anzupassen, auch wenn es nie einfach war“, sagte Wael Amr, CEO von Frogwares. „Als wir 2023 Sherlock Holmes The Awakened mit Hilfe von Kickstarter und unseren liebevollen Fans veröffentlichten, haben wir uns ein Sicherheitsnetz geschaffen, das uns mehr als einmal gerettet hat. Von Stromausfällen und der Notwendigkeit, dass Teammitglieder kurzfristig umziehen mussten, bis hin zu Entwicklungspausen von mehreren Tagen – dieses Sicherheitsnetz war entscheidend.“

Die Kickstarter-Kampagne hat ein Ziel von 100.000 Euro (ca. 105.000 US-Dollar) und bietet den Fans eine Auswahl an Belohnungen. Besonders hervorzuheben sind zwei physische Collector’s Editions, die ausschließlich für Kickstarter-Unterstützer erhältlich sein werden. Zum Zeitpunkt des Artikels wurde das Ziel bereits erreicht und mit knapp 165.000 Dollar sogar schon weit übertroffen.

Zusätzlich zur Kampagne hat Frogwares ein fünfminütiges Entwickler-Tagebuch veröffentlicht, das den aktuellen Stand der Entwicklung zeigt. Das Video bietet Einblicke in die Spielwelt, Gameplay-Mechaniken und die Herausforderungen, vor denen das Studio steht. Es unterstreicht die Ambitionen des Teams, ein Spiel zu schaffen, das sowohl visuell als auch erzählerisch neue Maßstäbe setzt.