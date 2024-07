Fallout-Serie: Staffel 2 übertrifft die Erwartungen von Amazon

Die Amazon-Serie Fallout hat nach ihrer ersten Staffel, die im letzten Jahr erschien, für viel Aufsehen gesorgt. Mit 16 Emmy-Nominierungen hat sie sich als gelungene Adaption des beliebten Videospiels etabliert und wird in einem Atemzug mit anderen erfolgreichen Spielverfilmungen wie The Last of Us genannt. Jetzt gibt es gute Nachrichten zu Fallout Staffel 2.

Arbeiten an Staffel 2 laufen besser als geplant

Laut Jennifer Salke, Leiterin der Amazon MGM Studios, und Vernon Sanders, Leiter der TV-Abteilung, verlaufen die Arbeiten an der zweiten Staffel schneller als erwartet. In einem Interview mit Variety erklärte Sanders, dass das Team von Anfang an eine klare Vision hatte und die Produktion der neuen Staffel sogar schneller voranschreitet als geplant.

„Wir haben großes Glück, denn wir hatten diese Vision von Anfang an. Mir scheint, dass die Arbeiten im Hinblick auf die Rückkehr zur zweiten Staffel sogar schneller voranschreiten als geplant. Wir haben noch keinen Veröffentlichungstermin geplant, aber wir haben die Drehbücher in unseren Händen und ich denke, Fans der ersten Serie werden erfreut sein zu sehen, wohin wir als nächstes gehen.“

Fortsetzung der bekannten Charaktere

Die nächste Staffel wird die Abenteuer von Lucy, Maximus und dem Ghul, gespielt von Walton Goggins, weiterverfolgen. Entgegen einiger Spekulationen im Internet, dass die Serie als Anthologie-Format fortgesetzt werden könnte, hat Salke klargestellt, dass man sich auf die bereits eingeführten Charaktere konzentrieren wird.

„Ich habe gesehen, dass es Fragen gab, ob es eine Anthologie werden würde. Und es gibt sicherlich viele Türen, hinter die wir gehen können, das ist das Schöne an diesem Universum. Aber wir sind voll und ganz in diese Reise mit den Charakteren investiert, die wir in der ersten Staffel kennen und lieben gelernt haben.“

Fallout Staffel 2 setzt dort an, wo die letzte Folge aufgehört hat

Die schnelle Produktion und das klare Bekenntnis zu den bekannten Charakteren lassen die Fans der Serie gespannt auf die zweite Staffel warten, die einen ikonischen Auftritt eines New Wegas-Charakter beinhalten wird. Obwohl es noch keinen festen Veröffentlichungstermin gibt, können sich Fans sicher sein, dass Amazon alles daransetzt, die Qualität und Spannung der Serie aufrechtzuerhalten.

Falls du die erste Staffel der Fallout-Serie noch nicht gesehen hast, kannst du sie im Prime Video-Katalog finden. Die Serie bietet spannende Abenteuer in einer post-apokalyptischen Welt, die Fans des Spiels und Genre-Liebhaber gleichermaßen begeistert. Versprochen! Wer noch kein Prime Video hat, sollte es vielleicht einmal ausprobieren.

Mit der TV-Serie von Amazon gab es auch einen regelrechten Run auf die älteren Fallout-Spiele, immerhin ist Fallout 5 noch länger nicht in Sicht. Obwohl es ein Fallout-Spiel eines bekannten Entwicklers fast gegeben hätte, wenn nicht Baldur’s Gate 3 dazwischen gekommen wäre. Im Gegensatz konnten sich Fortnite-Spieler wenig vom Fallout-Hype begeistern lassen.