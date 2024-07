Fortnite: Viele Fans sind vom Fallout-Crossover enttäuscht

Fortnite-Spieler beschweren sich über das jüngste Fallout-Crossover des Spiels und bemängeln die geringe Auswahl an neuen Kosmetika. Das Battle-Royale-Spiel von Epic Games ist im Laufe seiner Geschichte für seine zahlreichen Crossovern mit beliebten Spielen und Medienfranchises, wie beispielsweise Family Guy bekannt geworden. Der Entwickler hat alles von Rick and Morty bis Star Wars in seinen Flaggschifftitel integriert, und in einem aktuellen Fortnite-Crossover wurde sogar Metallica in das Spiel integriert. Eines der jüngsten Crossovern des Spiels stößt bei den Fans jedoch auf gemischte Reaktionen. Ende letzten Monats startete Fortnite offiziell sein mit Spannung erwartetes Crossover mit Bethesdas Fallout-Reihe. Das beliebte postapokalyptische RPG wird damit in das Battle Royale integriert.

Mit dem Start von Chapter 5 Season 3 wurde die ikonische Power-Rüstung aus Fallout als exklusives Item im Battle Pass des Spiels eingeführt. Außerdem gibt es Nuka-Cola als Heilgegenstand im Spiel. Epic Games fügte obendrein einen Rückenschmuck hinzu, der auf dem Fallout-Maskottchen Vault Boy basiert und über den Shop im Spiel erhältlich ist. Doch nun beschweren sich Fortnite-Spieler, dass die Zusammenarbeit zu kurz kommt. Wie das Magazin Dexerto berichtet, haben Fans von Fortnite in den letzten Wochen viele Bedenken bezüglich des Fallout-Crossovers geäußert. Nach der Veröffentlichung des Crossovers wurden keine neuen Inhalte veröffentlicht.

Fortnite-Fans sind unglücklich über fehlende Fallout-Kosmetika

Das Crossover wurde als großes Ereignis für Season 3 angekündigt. Seit dem Start der Season Ende Mai hat Fortnite jedoch keine neuen Inhalte im Rahmen des Fallout-Crossover veröffentlicht. Viele Fans haben sich darüber beschwert, dass das Crossover sehr dürftig ausfällt. Es gibt nur einen Battle Pass Skin und einen Rückenschmuck als Kosmetika. Die Zusammenarbeit soll am 16. August enden. Das Fehlen von Inhalten aus dem Fallout-Crossover hat viele Fans dazu veranlasst, ihre eigenen Vorschläge für den Rest des Events zu machen. Einige schlugen neue Skins für Fortnite vor, die auf der Serie basieren. Dazu gehören die Ghouls und der Ranger aus Fallout New Vegas als Skin. Andere schlugen neue Inhalte aus der Serie von Amazon Prime vor, darunter die Hauptfigur Lucy.

Ein Fan verwies sogar auf ein Meme, in dem die Standard-Charaktere aus Fortnite in Vault-Uniformen gekleidet sind. Er würde diese gerne den aktuellen Angeboten vorziehen. Die Besorgnis über das Fallout-Crossover kommt daher, dass Fortnite immer mehr neue Inhalte aus anderen Medien einführt. Epic Games bestätigte kürzlich die bevorstehende Zusammenarbeit von Fortnite mit Fluch der Karibik. Jack Sparrow und seine Crew werden am 19. Juli im Spiel auftauchen. Durchgesickerte Informationen und Gerüchte deuten darauf hin, dass Fortnite um einige weitere Franchises erweitert werden könnte. The Boys von Amazon und Kingdom Hearts von Square Enix gelten als mögliche, vielversprechende Kandidaten. Fortnite-Fans können in der Zwischenzeit nur hoffen, dass der Entwickler Epic Games noch mehr für das aktuelle Fallout-Crossover in petto hat, bevor es im August endet.