Fortnite: Peter Griffin soll Teil des neuen Battle Pass werden

Die lang erwartete Ankunft von Peter Griffin aus Family Guy, einem Charakter, zu dem viele eine Hassliebe haben, scheint mit der Veröffentlichung von Chapter 5 Season 1 endlich wahr zu werden. Nach fast einem Jahr voller Spekulationen und Gerüchten wird Peters Ankunft der neuen Season von Fortnite eine humorvolle Note verleihen.

Während die aktuelle Saison mit der Rückkehr von Fortnite OG einige verblüffende Rekorde gebrochen hat, lässt Epic Games nichts unversucht, um den Hype für die nächste Saison weiter zu steigern. Das Finale von Kapitel 4 mit dem Namen “The Big Bang” wird eine Kollaboration mit Eminem beinhalten, aber es sieht so aus, als ob die Kollaborationen dort nicht enden. Es gibt noch mehr aufregende Dinge am Horizont für Fortnite-Spieler, angefangen mit einer Zusammenarbeit mit Family Guy.

Fortnite trifft auf Family Guy

Family Guy ist eine der beliebtesten amerikanischen Sitcoms, die vor über zwei Jahrzehnten ihr Debüt feierte. In Anbetracht der Tatsache, dass sich zu diesem Zeitpunkt die Simpsons und South Park bereits als feste Bestandteile des amerikanischen Fernsehens etabliert hatten, gelang es Family Guy, sich eine eigene Nische zu schaffen. Peter Griffin ist der Protagonist von Family Guy, und Simpsons-Fans können ihn als den Homer Jay Simpson des Universums betrachten. Er ist bekannt für seine überraschend dumme Art, die ihn zu einer der witzigsten Zeichentrickfiguren überhaupt macht.

Der Peter Griffin-Skin wird wahrscheinlich als Teil des Chapter 5 Season 1-Updates, das am 3. Dezember erscheinen soll, in Fortnite erscheinen. Das Big Bang-Event findet am 2. Dezember statt, mit dem mit Spannung erwarteten Eminem-Konzert, und das Spiel wird wahrscheinlich in die geplante Wartung danach gehen. Sobald die Saison veröffentlicht wird, sollten die Spieler in der Lage sein, den Peter Griffin-Skin im Spiel zu sehen.

Es ist anzumerken, dass Epic Games die Veröffentlichung des Skins noch nicht bestätigt hat, aber das Leak ist dieses Mal viel glaubwürdiger als frühere, da er direkt aus dem Xbox Store kommt. Das Fortnite-Banner im Xbox Store zeigt Peter Griffin und Solid Snake, und es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ein gefälschtes Banner in den Xbox Store hochgeladen wird.