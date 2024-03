Fortnite: Mit diesem Trick schneller Angeln

Spieler können in Fortnite schneller fischen, indem sie einen cleveren Trick anwenden. Im Spiel von Epic Games gibt es viele Neuerungen wie zum Beispiel neue Orte, die man besuchen kann oder Mythen und Sterbliche, die das Gameplay verändern. Ein Beispiel hierfür ist die Unterwelt oder die Suche nach dem Herrscherblitz von Zeus, den man gegen andere Spieler einsetzen kann. Viele dieser Aktivitäten finden im Battle Royale statt. Das Management von Gesundheit und Schilden ist von entscheidender Bedeutung. Die Spieler sind immer auf der Suche nach neuer Beute.

Fortnite-Spieler können sich darauf konzentrieren, Wege zu finden, um ihre Gesundheit während der Matches zu erhöhen oder nach Gegenständen zu suchen. Unabhängig davon, ob sie alleine oder mit anderen spielen. Aus diesem Grund gehen viele Spieler angeln. Allerdings ist das Angeln in diesem Spiel nicht immer bequem, wie einige vielleicht schon festgestellt haben.

Ein Reddit-Nutzer namens Bmlok_CZ hat einen Gameplay-Clip geteilt. In dem Clip wirft er seinen Schildbrecher in den See und innerhalb von Sekunden tauchen jede Menge Fische auf. Normalerweise verwenden die Spieler Angelruten, aber damit erhält man wesentlich weniger Gegenstände und braucht viel mehr Zeit. Es ist unklar, ob man durch diese Methode Materialien und seltene Fische erhält. Außerdem haben die Angeln immer noch den Nutzen, andere Spieler an den Haken zu nehmen und zu ziehen. Das Angeln in großen Mengen kann für Spieler nützlich sein, die sich vor dem Kampf gegen die neuen olympischen Bosse in dieser Saison eindecken wollen. Es kann auch andere Vorteile bringen, wie die Entdeckung des Midas Floppers, der die gesamte Beute im Inventar eines Spielers in legendäre Gegenstände verwandeln kann.

Dieser Trick erleichtert das Fischen in Fortnite

Ein anderer Nutzer der Plattform kommentiert, dass Schildbrecher nun endlich einen Nutzen im Spiel haben. Es ist einfacher und weniger zeitaufwendig, andere Waffen gegen Spieler einzusetzen, selbst wenn sie volle Schilde haben. Angelruten scheinen besser zum Kämpfen als zum Fischen geeignet zu sein. Das mag etwas sein, das die Entwickler schon immer für die Spieler entdecken wollten, könnte aber auch einfach eine Möglichkeit sein, Prozesse zu rationalisieren, auf die die Spieler gestoßen sind. Fortnite-Spieler mit dem Unterwelt Dash können diesen Prozess vielleicht noch schneller machen.

Bei all den neuen Aufgaben, die Mythen und Sterbliche mit sich bringen, könnte es für Spieler schwierig sein, zu entscheiden, was sie zuerst tun sollen. Wer einen Battle Pass besitzt, sollte sich zunächst die Skins besorgen, die er haben möchte. Wer ein Fan von Avatar: Die Legende von Korra ist und gleichzeitig angeln möchte, sollte sich den neuen Fortnite-Korra-Skin dieser Season zulegen, der ihre wasserbändigenden Kräfte als Angriffe darstellt. Spieler können das Wasserbändigen nicht zum Fischen verwenden. Allerdings ist das auch nicht nötig, da sie den Schildbrecher dafür nutzen können.