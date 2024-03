Fortnite feiert den Ramadan mit Event-Skins

Der Ramadan hat begonnen und Fortnite feiert diese Zeit mit seinen Fans. Während des Laternenfest-Events im Spiel werden spezielle Skins veröffentlicht. Fortnite war schon immer ein kostenloses Spiel, aber es gibt immer noch mehrere Möglichkeiten für Spieler, die Entwickler und die Ersteller von Inhalten zu unterstützen, deren Lebensunterhalt davon abhängt. Die meisten In-Game-Käufe beziehen sich auf kosmetische Gegenstände im Spiel, mit Ausnahme der Save-the-World-Käufe. Im Battle Pass und im Item Shop gibt es viele Kosmetika, die die Aufmerksamkeit der Fans erregen sollen.

Der Item-Shop läuft besonders gut zu bestimmten Zeiten im Jahr, nämlich Halloween, Ostern und Weihnachten. Immer, wenn einer dieser Feiertage ansteht, veranstaltet Epic Games ein thematisches Event. Dabei gibt es viele festliche und gruselige Skins, die das Unternehmen im Laufe der Jahre erstellt hat. Fans können in Feierlaune ihre V-Bucks ausgeben und mit ihren Teamkameraden daran teilnehmen. Fortnite hat in der Vergangenheit versucht, inklusiv zu sein, indem es mehrere Ausgaben des Laternenfest-Events veranstaltet hat. Allerdings repräsentiert das Spiel die Kultur des Nahen Ostens nicht ausreichend.

Spieler können am diesjährigen Event teilnehmen, indem sie die Laternenfest-Oase ausprobieren und sich an den verschiedenen Herausforderungen versuchen. Während des Events wird auch das neue Radiant-Moon-Kosmetikset erhältlich sein. Das Set enthält die Skins Anwar und Noorah sowie die Mondlaterne und die Mondscheinklingen als Rückenblings. Islam Ibrahim, ein ehemaliger Mitarbeiter von Epic Games, äußerte sich zum Kosmetikpaket.

Since the cat out of the bag.

This was the last thing I worked on before leaving Epic. It took me years of convincing the decision makers at Fortnite team about the importance of having ME inspired outfits with Ramadan event – which was my brain child too –

Enjoy 🫡💜 https://t.co/7qjwwiGfEq

— إسلام إبراهيم | Islam Ibrahim (@khwarezm89) March 11, 2024