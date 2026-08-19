Fallout 76: Next-Gen-Version erscheint am 15. September 2026

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Darauf mussten Fallout 76-Spieler ziemlich lange warten: Bethesda veröffentlicht am 15. September 2026 die native Version für PS5 und Xbox Series X|S. Damit läuft das Online-RPG erstmals offiziell für die aktuelle Konsolengeneration optimiert.

Das Update kommt kostenlos und erscheint gleichzeitig mit der neuen Season 26. Für Besitzer von Fallout 76 (hier geht es zu unserer Game Review) gibt es damit gleich mehrere Gründe, im September wieder nach Appalachia zurückzukehren.

Deutlich bessere Technik für aktuelle Konsolen

Bisher lief Fallout 76 auf PS5 und Xbox Series X|S im Grunde über die Version der vorherigen Generation. Mit dem neuen Gen-9-Update will Bethesda das ändern. Spieler dürfen sich unter anderem auf bessere Performance, höhere Stabilität und eine verbesserte Grafikqualität freuen. Bethesda nennt außerdem optimierte Sichtweiten und Schatten sowie Unterstützung für VRR auf kompatiblen Fernsehern. Auf PS5, PS5 Pro und Xbox Series X sind zudem höhere Auflösungen möglich.

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Besonders interessant dürfte der angepeilte 60-FPS-Modus sein. Gerade bei einem Spiel, in dem ständig geschossen, erkundet und gekämpft wird, sollte sich die flüssigere Darstellung deutlich bemerkbar machen.

PS5-Version kommt zusammen mit neuer Season

Der Termin ist kein Zufall. Am 15. September startet auch Season 26: Beware the Blood Moon. Darin wird es deutlich düsterer. Bethesda führt mit The Slasher eine mehrwöchige Aktivität ein, bei der Spieler Hinweisen folgen, Gräber untersuchen und gegen fanatische Gegner kämpfen müssen. Am Ende wartet eine Konfrontation mit dem sogenannten Pint-Sized Slasher. Als Belohnungen gibt es unter anderem eine neue Power-Rüstung und die Waffe Super Slasher.

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Auch das Seasons-System wird überarbeitet. Mit den sogenannten Legacy Seasons können Spieler künftig gleichzeitig aktuelle und ältere Saisonbelohnungen freischalten.

Fallout 76 bekommt wieder Aufmerksamkeit

Das kostenlose PS5- und Xbox-Series-Upgrade dürfte damit ein ziemlich wichtiger Schritt für Fallout 76 werden. Bethesda gibt dem inzwischen acht Jahre alten Online-Spiel noch einmal eine technische Grundlage, auf der künftig gezielter weiterentwickelt werden kann.

Am 15. September 2026 ist es dann so weit. Wer Fallout 76 bereits besitzt, bekommt die neue Konsolenversion ohne Aufpreis.

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