Fallout 3 war nicht so groß, wie Bethesda es ursprünglich wollte

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Fallout 3 gehört bis heute zu den bekanntesten Rollenspielen von Bethesda. Doch laut einem ehemaligen Entwickler entsprach das 2008 veröffentlichte Spiel in einigen Bereichen überhaupt nicht dem, was sich das Team ursprünglich vorgestellt hatte. Der Grund dafür waren vor allem die technischen Grenzen der damaligen Hardware.

Nate Purkeypile, der als Artist an Fallout 3 gearbeitet hat und später unter anderem als Lead Artist von Fallout 76 tätig war, blickt deshalb mit besonderem Interesse auf das kommende Fallout 3 Remaster. Seiner Meinung nach bietet die Neuauflage die Chance, die ursprüngliche Vision des Teams deutlich besser umzusetzen.

Technische Grenzen haben Fallout 3 ausgebremst

Als Fallout 3 entwickelt wurde, mussten die Entwickler mit Hardware und technischen Möglichkeiten arbeiten, die aus heutiger Sicht stark eingeschränkt wirken. Besonders bei Beleuchtung, Texturen und der Darstellung der Spielwelt mussten zahlreiche Kompromisse eingegangen werden.

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Purkeypile beschreibt das ursprüngliche Spiel deshalb rückblickend als stark eingeschränkt. Die Entwickler hatten zwar eine bestimmte Vorstellung davon, wie die postapokalyptische Hauptstadt aussehen und wirken sollte, konnten diese aufgrund der technischen Voraussetzungen aber nicht vollständig verwirklichen.

Gerade die Capital Wasteland hätte laut dem Entwickler von moderner Hardware enorm profitieren können.

Ein Remaster sollte mehr als bessere Texturen bieten

Genau hier setzt Purkeypiles Wunsch für die Neuauflage an. Er hofft, dass Bethesda nicht einfach die Auflösung erhöht und alte Texturen durch schärfere Varianten ersetzt.

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Stattdessen sollte das bereits bestätigte Fallout 3 Remaster die technischen Möglichkeiten moderner Systeme nutzen, um die Spielwelt insgesamt aufzuwerten.

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Dazu könnten unter anderem gehören:

deutlich bessere Beleuchtung,

höhere Sichtweiten,

detailliertere Umgebungen,

modernere Animationen,

verbesserte Schatten,

eine realistischere Darstellung von Wetter und Atmosphäre,

stabilere Performance.

Dadurch könnte die zerstörte Welt rund um Washington D.C. wesentlich immersiver wirken als im Original.

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Die Atmosphäre soll erhalten bleiben

Trotz aller technischen Verbesserungen sollte Bethesda laut Purkeypile allerdings nicht vergessen, was Fallout 3 ursprünglich so besonders gemacht hat. Die düstere Atmosphäre, die Einsamkeit der Capital Wasteland und der spezielle visuelle Stil gehören zu den wichtigsten Bestandteilen des Spiels. Ein Remaster sollte diese Elemente deshalb nicht durch eine komplett neue Optik ersetzen.

Stattdessen wäre es sinnvoll, die ursprüngliche Gestaltung zu respektieren und gleichzeitig die technischen Grenzen von 2008 hinter sich zu lassen.

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Mitte Juli gab Bethesda bekannt, dass man bereits an einem neuen Fallout-Projekt arbeite.

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