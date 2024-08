Gewinne eine Cable Guy-Borderlands Psycho Figure von ottoversand.at

Zum Kinostart der Videospiel-Verfilmung Borderlands starten wir ein Gewinnspiel. Hol dir einen von zwei Cable Guy-Borderlands Psycho Figuren! Passend für so ziemlich jeden gängigen Spiele-Controller.

Eine Cable Guy-Borderlands Psycho Figure abstauben: Wie gewinne ich?

Wir verlosen 2 x Cable Guy-Borderlands Psycho Figuren von ottoversand.at. An der Verlosung dürfen alle mit einem Mindestalter von 18 Jahren teilnehmen. Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner erhalten von uns eine E-Mail. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr uns eine Mail an gewinnspiel@dailygame.at senden und darin folgende Frage beantworten:

In der „Borderlands“-Spielereihe von Gearbox Software gibt es eine berühmte Roboterfigur, die häufig humorvolle Kommentare abgibt und in jedem Spiel der Serie erscheint. Wie heißt dieser Roboter?

Triptrop R2-D2 Chopper Claptrap

Was du über den Borderlands-Film wissen solltest?

Lilith (Cate Blanchett) kehrt widerwillig in ihre Heimat Pandora zurück, dem chaotischsten Planeten der Galaxie. Beauftragt mit der Suche nach der Tochter des übermächtigen Atlas (Edgar Ramírez), stellt die berüchtigt-mysteriöse Kopfgeldjägerin ein bunt zusammengewürfeltes Team von Außenseitern auf:

Roland (Kevin Hart), ein erfahrener Söldner mit einer Mission; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), eine wilde, vorpubertäre Sprengstoffliebhaberin; Krieg (Florian Munteanu), Tinas muskelbepackter, wortkarger Beschützer; Tannis (Jamie Lee Curtis), eine kauzige Wissenschaftlerin, die schon alles gesehen hat; und Claptrap (Chris Tall), ein besserwisserischer Roboter mit fragwürdiger Moral. Gemeinsam muss die ungleiche Truppe gegen eine außerplanetarische Spezies sowie eine Horde gefährlicher Banditen kämpfen, um eines der brisantesten Geheimnisse Pandoras zu lüften. Das Schicksal des Universums könnte in ihren Händen liegen … aber für sie geht es um viel mehr!

Wichtige Hinweise zum Gewinnspiel

Das Gewinnspiel endet am Sonntag den 22. August 2024 um 23:59 Uhr.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt ihr in die Erhebung und Verwendung eurer E-Mail-Adresse ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um euch im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Ihr könnt die Einwilligungen jederzeit durch eine Nachricht an uns widerrufen. Eure Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen. Die Teilnahme ist nur aus Österreich, Deutschland und der Schweiz möglich.