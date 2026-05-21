Gerüchte um Pokémon GO 2: Braucht das Mobile-Spiel überhaupt einen Nachfolger?
Rund um ein mögliches Pokémon GO 2 wird aktuell heftig diskutiert. Neue Aussagen sorgen bei Fans für gemischte Reaktionen.
Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Fast zehn Jahre nach dem Release gehört Pokémon GO noch immer zu den erfolgreichsten Mobile-Games überhaupt. Genau deshalb sorgen neue Diskussionen rund um ein mögliches Pokémon GO 2 aktuell für viel Aufmerksamkeit in der Community.
Auslöser sind Aussagen rund um die Zukunft des Spiels nach der Übernahme von Niantic durch Scopely. Dabei wurde unter anderem deutlich gemacht, dass aktuell offenbar kein direkter Nachfolger geplant ist. Genau diese Aussage löste im Internet sofort eine größere Debatte aus.
Denn viele Spieler fragen sich inzwischen ernsthaft, ob ein Pokémon GO 2 überhaupt sinnvoll wäre.
Werbung
Viele Fans wollen keinen kompletten Neustart
In sozialen Netzwerken reagieren zahlreiche Spieler überraschend skeptisch auf die Idee eines direkten Nachfolgers. Der Hauptgrund ist simpel: Viele Fans investieren bereits seit Jahren Zeit, Geld und seltene Pokémon in ihre Accounts.
Ein kompletter Neustart würde deshalb für viele Spieler eher wie ein Rückschritt wirken. Gerade langjährige Nutzer können sich kaum vorstellen, ihre Sammlungen einfach zurückzulassen und wieder von vorne zu beginnen.
Genau deshalb wünschen sich viele Fans eher ein großes Technik-Update oder eine Art „Version 2.0“ statt eines komplett neuen Spiels. Besonders bessere Performance, modernere Grafik und weniger technische Probleme stehen dabei ganz oben auf der Wunschliste.
Werbung
Die Community sieht trotzdem großes Potenzial
Trotz aller Skepsis gibt es aber auch Spieler, die in einem möglichen Pokémon GO 2 Chancen sehen. Einige Fans wünschen sich ein moderneres Fundament mit überarbeiteten Menüs, besserem Kampfsystem und neuen MMO-Elementen.
- Pokémon GO bringt neues Monster – Fan-Favorit feiert endlich Debüt
- Lesenswerter Artikel
- Pokémon GO – Alle Events im Juli 2025 im kompakten Überblick für dich
- Lesenswerter Artikel
- Niantic verkauft erst Pokémon Go-Anteile und kündigt dann noch Entlassungen an
- Lesenswerter Artikel
- Pokémon Go wurde verkauft: Was bedeutet das für die Zukunft?
- Lesenswerter Artikel
- Pokémon GO: Catch Mastery Event mit Gen 5 und Geronimatz – Alles, was du wissen musst
- Lesenswerter Artikel
- Pokémon Go: Alle aktuellen Raids im März 2025
- Lesenswerter Artikel
- Pokémon Go Tour 2025: Alles was du zum globalen Einall Event wissen musst
- Lesenswerter Artikel
- Pokémon Go: Alle aktiven Promo Codes für den März 2025
- Lesenswerter Artikel
Vor allem die technische Basis des aktuellen Spiels gilt inzwischen als deutlich veraltet. Gerade bei großen Events oder PvP-Kämpfen kommt es weiterhin regelmäßig zu Problemen, Verzögerungen oder Bugs.
Ein neuer technischer Unterbau könnte deshalb langfristig durchaus sinnvoll sein. Gleichzeitig bleibt allerdings die große Frage offen, wie man dabei Millionen bestehender Accounts und Sammlungen integrieren würde.
Werbung
Auch die Zukunft von Pokémon verändert sich gerade
Die Diskussion kommt außerdem zu einem spannenden Zeitpunkt für die gesamte Marke. Mit Spielen wie Pokémon Legends: Z-A und den bereits angekündigten Gen-10-Titeln für die Nintendo Switch 2 steht die Reihe ohnehin vor größeren Veränderungen.
Zusätzlich experimentiert Niantic bereits mit neuen AR-Konzepten und anderen Projekten außerhalb von Pokémon GO. Genau deshalb glauben einige Fans, dass langfristig zumindest eine größere technische Neuausrichtung möglich wäre.
Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !
Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.