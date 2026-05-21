Gerüchte um Pokémon GO 2: Braucht das Mobile-Spiel überhaupt einen Nachfolger?

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Fast zehn Jahre nach dem Release gehört Pokémon GO noch immer zu den erfolgreichsten Mobile-Games überhaupt. Genau deshalb sorgen neue Diskussionen rund um ein mögliches Pokémon GO 2 aktuell für viel Aufmerksamkeit in der Community.

Auslöser sind Aussagen rund um die Zukunft des Spiels nach der Übernahme von Niantic durch Scopely. Dabei wurde unter anderem deutlich gemacht, dass aktuell offenbar kein direkter Nachfolger geplant ist. Genau diese Aussage löste im Internet sofort eine größere Debatte aus.

Denn viele Spieler fragen sich inzwischen ernsthaft, ob ein Pokémon GO 2 überhaupt sinnvoll wäre.

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Viele Fans wollen keinen kompletten Neustart

In sozialen Netzwerken reagieren zahlreiche Spieler überraschend skeptisch auf die Idee eines direkten Nachfolgers. Der Hauptgrund ist simpel: Viele Fans investieren bereits seit Jahren Zeit, Geld und seltene Pokémon in ihre Accounts.

Ein kompletter Neustart würde deshalb für viele Spieler eher wie ein Rückschritt wirken. Gerade langjährige Nutzer können sich kaum vorstellen, ihre Sammlungen einfach zurückzulassen und wieder von vorne zu beginnen.

Genau deshalb wünschen sich viele Fans eher ein großes Technik-Update oder eine Art „Version 2.0“ statt eines komplett neuen Spiels. Besonders bessere Performance, modernere Grafik und weniger technische Probleme stehen dabei ganz oben auf der Wunschliste.

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Die Community sieht trotzdem großes Potenzial

Trotz aller Skepsis gibt es aber auch Spieler, die in einem möglichen Pokémon GO 2 Chancen sehen. Einige Fans wünschen sich ein moderneres Fundament mit überarbeiteten Menüs, besserem Kampfsystem und neuen MMO-Elementen.

Vor allem die technische Basis des aktuellen Spiels gilt inzwischen als deutlich veraltet. Gerade bei großen Events oder PvP-Kämpfen kommt es weiterhin regelmäßig zu Problemen, Verzögerungen oder Bugs.

Ein neuer technischer Unterbau könnte deshalb langfristig durchaus sinnvoll sein. Gleichzeitig bleibt allerdings die große Frage offen, wie man dabei Millionen bestehender Accounts und Sammlungen integrieren würde.

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Auch die Zukunft von Pokémon verändert sich gerade

Die Diskussion kommt außerdem zu einem spannenden Zeitpunkt für die gesamte Marke. Mit Spielen wie Pokémon Legends: Z-A und den bereits angekündigten Gen-10-Titeln für die Nintendo Switch 2 steht die Reihe ohnehin vor größeren Veränderungen.

Zusätzlich experimentiert Niantic bereits mit neuen AR-Konzepten und anderen Projekten außerhalb von Pokémon GO. Genau deshalb glauben einige Fans, dass langfristig zumindest eine größere technische Neuausrichtung möglich wäre.

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