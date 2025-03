Pokémon GO: Catch Mastery Event mit Gen 5 und Geronimatz – Alles, was du wissen musst

Die Pokémon GO-Community kann sich auf ein neues Event freuen: Das Catch Mastery Event steht vor der Tür und bringt Pokémon der 5. Generation (Gen 5) sowie das seltene Fossil-Pokémon Geronimatz in den Fokus. Das Event wird zahlreiche Möglichkeiten bieten, seltene Taschenmonster zu fangen und exklusive Belohnungen zu erhalten. Doch was genau erwartet Spieler bei diesem Event, und wie können sie teilnehmen? In diesem Beitrag erhaltet ihr alle Details.

Das Catch Mastery Event ist ein spezielles Event in Pokémon GO, das darauf abzielt, die Fähigkeiten der Spieler beim Fangen zu verbessern. Während des Events werden bestimmte Pokémon häufiger erscheinen, und Spieler können durch das Fangen und das Abschließen von Aufgaben besondere Belohnungen erhalten.

Welche Pokémon stehen bei diesem Catch Mastery Event im Mittelpunkt?

Das Event konzentriert sich auf Pokémon der 5. Generation (Gen 5), darunter:

Geronimatz : Das seltene Fossil-Pokémon wird während des Events häufiger in der Wildnis und in Raids erscheinen.

: Das seltene Fossil-Pokémon wird während des Events häufiger in der Wildnis und in Raids erscheinen. Galapaflos : Ein weiteres Fossil-Pokémon, das ebenfalls häufiger zu finden sein wird.

: Ein weiteres Fossil-Pokémon, das ebenfalls häufiger zu finden sein wird. Weitere Gen-5-Pokémon wie Yorkleff, Kiesling und Praktibalk werden ebenfalls vermehrt auftauchen.

Spieler, die während des Catch Mastery Events aktiv sind, können mit folgenden Belohnungen rechnen:

Exklusive Forschungserfolge : Spezielle Aufgaben, die Sternenstaub, Pokébälle und seltene Items wie Sonder Bonbons belohnen.

: Spezielle Aufgaben, die Sternenstaub, Pokébälle und seltene Items wie Sonder Bonbons belohnen. Erhöhte Fangchancen : Bestimmte Pokémon werden leichter zu fangen sein, und die Wahrscheinlichkeit, auf Shiny Varianten zu treffen, ist erhöht.

: Bestimmte Pokémon werden leichter zu fangen sein, und die Wahrscheinlichkeit, auf Shiny Varianten zu treffen, ist erhöht. Event-Bonus: Während des Events erhalten Spieler zusätzliche EP und Sternenstaub für erfolgreiche Würfe.

In welchem Zeitraum kannst du teilnehmen?

Das Catch Mastery Event findet am 16. März 2025 statt. Um teilzunehmen, müssen Spieler einfach während des Eventzeitraums Pokémon GO öffnen und die speziellen Aufgaben und Raids absolvieren. Es wird empfohlen, genügend Pokébälle und Beeren bereitzuhalten, um die erhöhte Anzahl von Pokémon optimal nutzen zu können.

Das Catch Mastery Event in Pokémon GO ist also eine großartige Gelegenheit für Spieler, ihre Sammlung zu erweitern und seltene Pokémon zu fangen.

