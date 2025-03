Pokémon Go: Alle aktuellen Raids im März 2025

Raids sind ein zentrales Element in Pokémon Go, und jeden Monat gibt es eine neue Auswahl an Pokémon, darunter normale, legendäre, Max- und Mega-Raids mit 1- bis 5-Sterne-Schwierigkeiten, die von Spielern herausgefordert und gefangen werden können. Im März 2025 kehren viele legendäre Pokémon zurück, die es zu fangen gilt, darunter die Kanto-Vögel Arktos, Zapdos und Lavados, die Schutzgottheit Kapu-Riki und Heatran. Aufgrund des aktuellen Einall-Events sind auch einige Pokémon aus dieser Region dabei.

Auch die Max-Raids werden während der Saison der Macht und Meisterschaft weiterhin rotieren, wobei Tanhel und Chaneira in Dynamax-Raids auftauchen werden. Mega-Lucario kehrt ebenfalls in die Mega-Raids zurück, was diesen Monat zu einer hervorragenden Gelegenheit macht, starke Ergänzungen für wettbewerbsfähige Teams zu finden.

Zeitplan für die Raids in Pokémon Go im März 2025

5-Sterne-Raids

Reshiram: 1. – 2. März

Zekrom: 1. – 5. März

Weißes Kyurem: 1. – 2. März

Schwarzes Kyurem: 1. – 2. März

Artos: 4. bis 13. März

Lavados: 4. bis 13. März

Zaptos: 4. bis 13. März

Kapu-Riki: 13. – 22. März

Heatran: 22. – 31. März

3-Sterne-Raids

Shardrago

1-Stern-Raids

Pikachu mit verschiedenen Mützen

Mega Raids

Mega Knackrak: 17. Februar – 4. März

Mega Lucario: 4. – 13. März

Mega Sumpex: 13. – 22. März

Mega Pinsir: 22. – 31. März

Maxi Raids

Flampion: 24. Februar – 4. März

Dusselgurr: 24. Februar – 4. März

Memmeon: 24. Februar – 4. März

Flampion: 3. – 10. März

Dusselgurr: 3. – 10. März

Memmeon: 3. – 10. März

Nebulak: 3. – 10. März

Tanhel: 3. – 10. März

Krabby: 10. – 17. März

Rotomurf: 10. – 17. März

Flampion: 10. – 17. März

Tanhel: 10. – 17. März

Machollo: 17. – 24. März

Chaneira: 17. – 24. März

Hopplo: 17. – 24. März

Legios: 17. – 24. März

Glumanda: 24. – 31. März

Chaneira: 24. – 31. März

Raupi: 24. – 31. März

Dusselgurr: 24. – 31. März

Maxi Montage

Tanhel: 3. März

Rotomurf: 10. März

Chaneira: 17. März

Raupi: 21. März

Hopplo: 28. März

Raid Sunden

Arktos: 5. März

Zaptos: 5. März

Lavados: 5. März

Arktos: 12. März

Zaptos: 12. März

Lavados: 12. März

Kapu-Riki: 19. März

Heatran: 26. März

Was sind Raid Kämpfe in Pokémon Go?

Raid-Kämpfe werden ausgelöst, wenn ein Boss-Pokémon eine Arena übernimmt. Du kannst sie entdecken, indem du in den Arenen nach kurz vor dem Schlüpfen stehenden Eiern oder nach Boss-Pokémon in laufenden Raids suchst. Diese Pokémon sind extrem stark, daher solltest du dich mit anderen Trainern zusammenschließen, um sie zu besiegen. Es gibt vier Schwierigkeitsgrade: 1-Stern-, 3-Stern-, 5-Stern- und Mega-Raids. Je höher das Level, desto schwieriger der Kampf.

Es lohnt sich jedoch, die Mühe und Zeit in Raid-Kämpfe zu investieren. Du erhältst nicht nur besondere Items, sondern hast auch die Chance, die besiegten Pokémon zu fangen. Bei den 5-Sterne-Raids handelt es sich um legendäre Pokémon, die du sonst nirgends findest. Um an einem Raidkampf teilzunehmen, benötigst du einen Raidpass. Du kannst täglich einen Pass verdienen, indem du die Fotoscheibe in einer beliebigen Arena drehst.

Wenn du keinen Raidpass mehr hast, kannst du einen Premium- Raidpass im Shop kaufen. In Pokémon Go gibt es auch Fernkampf-Pässe. Diese sind ideal für Trainer, die das Haus nicht verlassen können, da sie es dir ermöglichen, an jedem Raid teilzunehmen, der auf dem „In der Nähe“-Bildschirm angezeigt wird oder auf der Karte angetippt werden kann. Fernkampf-Pässe können im Shop gekauft oder von Zeit zu Zeit verschenkt werden.

