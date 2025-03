Pokémon Go Tour 2025: Alles was du zum globalen Einall Event wissen musst

Das Pokémon Go Tour Einall Event ist das nächste große Event des beliebten Handyspiels, bei dem die Spieler alle wichtigen Informationen erhalten, einschließlich Shiny-Debüts, wilden Begegnungen, Raid-Bossen und Boni. Pokémon Go Tours sind umfangreiche Veranstaltungen, bei denen Pokémon aus einer bestimmten Region im Mittelpunkt stehen.

In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf der Einall-Region, die erstmals in Pokémon Schwarz und Weiß auf dem Nintendo DS vorgestellt wurde. Das Spiel hat bereits die Kanto-Region im Jahr 2021 und die Hoenn-Region im Jahr 2023 gefeiert. Nun haben alle Fans der Schwarz-Weiß-Ära die Gelegenheit, in diese Welt einzutauchen und sämtliche Pokémon zu fangen.

In welchem Zeitraum findet das Event statt?

Die Pokémon Go Einall Tour wird an zwei verschiedenen Wochenenden stattfinden. Das erste Event findet vom 21. bis 23. Februar 2025 statt und ist ein persönliches Event in den Städten Los Angeles und Neu-Taipeh. Das zweite Event-Wochenende ist ein globales Event für alle Spieler weltweit und findet von Samstag, dem 1. März 2025 bis Sonntag, dem 2. März 2025, jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr Ortszeit, statt.

Welche neuen Pokémon bringt das Pokémon Go Tour Einall Event mit sich?

Die unglaublich mächtigen Schwarzen Kyurem und Weißen Kyurem geben dank der Pokémon-Fusion ihr Debüt in Pokémon Go. Durch den Einsatz von DNA-Splicern kann Kyurem mit Volt-Fusionsenergie mit Zekrom zu Schwarzem Kyurem oder mit Blaze-Fusionsenergie mit Reshiram zu Weißem Kyurem fusionieren. Diejenigen, die wissen wollen, wie man diese beiden legendären Pokémon erhält, sollten sich die spezielle Forschungsgeschichte des Events ansehen.

Während des Events werden sowohl Schwarzes Kyurem als auch Weißes Kyurem als 5-Sterne-Raidbosse erscheinen. Wer es schafft, sie zu besiegen, hat die Chance, ein normales oder schillerndes Kyurem in seiner nicht fusionierten Form zu fangen. Die fusionierten Kyurem bleiben in dieser Form, bis der Spieler sie trennt. Aber keine Sorge, das Trennen der Pokémon kostet nichts.

Diese Shiny-Pokémon kommen hinzu

Viele lang erwartete Shiny-Pokémon werden bei der Pokémon Go Tour: Einall ihr Debüt geben. Spieler weltweit haben die Möglichkeit, ein Ticket für eine Meisterforschung zu erwerben, bei der sie nach Abschluss das legendäre Shiny Meloetta treffen können. Außerdem wird das Spiel um das Shiny Sesokitz erweitert. Sesokitz, das saisonale Pokémon, erscheint in jeder Jahreszeit in einer anderen Gestalt. Jede der vier neuen Lebensräume in Einall ändert sich stündlich, sodass Spieler sicher sein können, alle Gestalten zu erforschen und zu treffen. Zusätzlich werden Shiny Maracamba, Shiny Symvolara und Shiny Bisofank während der Pokémon Go Tour: Einall – Global erstmals in 10-km-Eiern erhältlich sein.

Quelle: Dexerto