Pokémon Go: Alle aktiven Promo Codes für den März 2025

Angesichts der Vielzahl an Pokémon, die in Pokémon Go gefangen werden können, hast du die Möglichkeit, dein Inventar zu erweitern und hilfreiche Werbegeschenke mit einlösbaren Promo Codes zu erhalten, die Niantic gelegentlich herausgibt. Denn leidenschaftliche Trainer benötigen stets nützliche Gegenstände, um ihre Reise zu erleichtern. Diese im Spiel verfügbaren Codes bieten eine Auswahl an kostenlosen Gegenständen, von speziellen Bällen bis hin zu Kleidung und Accessoires. Sie können jedoch nur einmal genutzt werden, wie auf der Niantic-Website erläutert wird: „Niantic stellt während spezieller Events oder gesponserter Partnerschaften eine begrenzte Anzahl von Codes zur einmaligen Verwendung bereit.“

Alle aktiven Promo Codes für Pokémon Go in der Übersicht

Derzeit gibt es acht aktive Codes im Spiel, die alle die Region Einall feiern.

C352CNMG77474 – 50x Blaze Fusion Energy

– 50x Blaze Fusion Energy ABJXJET8MYW7T – 50x Volt Fusion

– 50x Volt Fusion GOTOURUNOVA – x1 Medal, x2 Special Background encounters

– x1 Medal, x2 Special Background encounters RCC4AJPAUCW86 – 50x Blaze Fusion Energy

– 50x Blaze Fusion Energy WJ5DFWASCL65W – 50x Volt Fusion Energy

– 50x Volt Fusion Energy 4RD3GGA4ZMEGP – Tornadus Incarnate Forme Timed Research

– Tornadus Incarnate Forme Timed Research 4Q4UZLY6MUH9K – Thundurus Incarnate Forme Timed Research

– Thundurus Incarnate Forme Timed Research 9PTA874LYDAJH – Landorus Incarnate Forme Timed Research

Der neueste Code C352CNMG77474 gehört zu den Belohnungen ABJXJET8MYW7T, RCC4AJPAUCW86 und WJ5DFWASCL65W, die erstmals in einem Pokémon Go Community-Post auf dem YouTube-Kanal des Spiels geteilt wurden. Bei Einlösung dieser Codes erhalten die Spieler Blaze- und Volt-Fusionsenergie. Zusätzlich wurde am Pokémon Day 2025 im Februar der Code GOTOURUNOVA veröffentlicht, der es Spielern ermöglicht, Zeitforschung mit Einall-Startern zu betreiben. Trainer können auch drei Zeitforschungsquests einlösen, die zu Begegnungen mit den Inkarnationsformen der Naturgewalten Tornadus, Thundurus und Landorus führen.

So löst du die Promo Codes ein

Um Promo Codes für Android und iPhone einzulösen, musst du dich auf der offiziellen Einlöse-Website von Niantic anmelden. Dabei hast du drei Anmeldeoptionen: Google, Facebook oder Niantic Kids. Verwenden Sie die gleichen Anmeldedaten, die Sie auch für die Anmeldung bei der Pokémon Go-App nutzen. Auf der nächsten Seite kannst du den Code eingeben. Wenn der Code akzeptiert wird, erscheint eine Bestätigung, dass die Gegenstände Ihrem Inventar hinzugefügt wurden.

