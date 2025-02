Pokémon Schwarz und Weiß: Mögliches Remake noch in diesem Jahr? – Fans sind am träumen

Pokémon Legenden: Z-A soll 2025 erscheinen, und es gibt Hinweise darauf, dass Pokémon-Fans noch mehr erwarten können. Seit der Veröffentlichung von Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle im Jahr 2021 warten die Fans auf Neuauflagen der fünften Pokémon-Generation. Die Pokemon Company hat bisher keine Ankündigungen gemacht, aber Fans glauben, dass wir dieses Jahr Remakes von Pokémon Schwarz und Weiß sehen könnten.

Laut einem Bericht von PokeBeach wird das Pokémon Trading Card Game diesen Sommer ein spezielles Kartenset zu Pokémon Schwarz und Weiß herausbringen. Das Set erscheint im Juni in Japan und am 18. Juli 2025 in den USA. Der japanische Name des Sets ist Black Bolt und White Flare und es wird Karten enthalten, die auf Pokémon aus der Einall-Region basieren.

Diese Informationen stammen aus Markeneintragungen und PokeBeachs eigenen Quellen und wurden nicht von The Pokémon Company bestätigt. PokeBeach hat jedoch eine gute Erfolgsbilanz bei der Verbreitung von TCG-Details vor offiziellen Ankündigungen. Die Existenz dieses Sets führt zu Spekulationen, dass The Pokémon Company an etwas arbeitet, das mit Pokémon Schwarz und Weiß zu tun hat.

Wird es ein Remake von Pokémon Schwarz und Weiß geben?

Schließlich wäre es ungewöhnlich, wenn das Pokémon TCG ein Set veröffentlicht, das sich ohne besonderen Grund auf eine bestimmte Generation konzentriert. Basierend auf den Plänen des TCG für 2025 hat PokeBeach angedeutet, dass ein Remake von Pokémon Schwarz und Weiß im Sommer erscheinen könnte, während Pokémon Legenden: Z-A im Herbst oder zur Ferienzeit veröffentlicht werden könnte.

Erwähnenswert ist auch, dass die diesjährige Pokémon Go Tour sich auf die Einall-Region konzentriert. Obwohl dies allein kein Beweis ist (Go-Tour-Veranstaltungen haben bisher nie mit neuen Spielveröffentlichungen übereingestimmt), ist es zusammen mit dem TCG-Leak dennoch interessant. Leser sollten diese Informationen jedoch mit Vorsicht genießen.

Es ist schon eine Weile her, dass zwei große Pokémon-Veröffentlichungen im selben Jahr stattfanden, und es ist schwer vorstellbar, dass die Remakes von Schwarz & Weiß und Pokémon Legends: Z-A kurz nach der Veröffentlichung eines neuen Nintendo-Konsolenspiels für die Switch erscheinen. Aber es sind schon seltsamere Dinge passiert, und die Fans haben seit Langem nach Remakes von Pokémon Schwarz und Weiß gefragt.

