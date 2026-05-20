Nintendo Direct im Juni? Insider macht Switch 2-Fans Hoffnung

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nintendo könnte schon bald den nächsten großen Blick auf die Zukunft der Switch 2 geben. Laut Insider Jeff Grubb soll bis Mitte Juni 2026 eine neue Nintendo Direct stattfinden. Der Journalist sagte dies während eines „Giant Bomb“-Streams auf Twitch. Einen genauen Termin nannte er nicht. Auch das Format ist noch offen. Es könnte also eine große Direct, eine kleinere Präsentation oder ein Partner Showcase werden.

Nintendo hat bisher keine neue Direct offiziell angekündigt. Genau deshalb bleibt die Meldung ein Gerücht. Trotzdem bekommt sie Aufmerksamkeit, weil der Zeitpunkt sehr gut passen würde. Der Juni ist traditionell ein wichtiger Zeitraum für große Gaming-Präsentationen – Stichwort: Summer Game Fest. Außerdem braucht Nintendo nach dem starken Switch 2-Start neue Spiele, Termine und Überraschungen für die zweite Jahreshälfte.

Warum eine Nintendo Direct bald Sinn ergeben würde?

Die Switch 2 ist stark gestartet, aber der Blick vieler Fans richtet sich bereits auf das restliche Jahr. Nintendo hat zwar mehrere Projekte gezeigt, doch der Kalender für Sommer, Herbst und Winter braucht noch mehr klare Termine. Genau hier könnte eine neue Direct helfen.

Besonders spannend wäre, ob Nintendo eigene große First-Party-Titel zeigt oder den Fokus stärker auf Third-Party-Spiele legt. Grubb selbst soll laut mehreren Zusammenfassungen noch nicht sicher wissen, welche Art von Direct geplant ist.

Kommt die Show nach dem Summer Game Fest?

Ein möglicher Zeitpunkt wäre nach dem Summer Game Fest. Nintendo könnte möglicherweise erst nach den großen Juni-Shows auftreten. Das würde Sinn ergeben: Nintendo kann so eigene Ankündigungen bewusst von Geoff Keighleys Show und anderen Publisher-Präsentationen trennen.

Welche Games hat Nintendo im Rucksack? Offiziell gibt es dazu noch keine Liste. Deshalb sollte man vorsichtig bleiben.

In der Community werden natürlich sofort große Namen genannt. Fans hoffen auf neue Hinweise zu Super Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing oder weiteren Klassikern, die bereits öfters Thema von Leaks waren. Solche Erwartungen sind verständlich, aber aktuell nicht belegt.