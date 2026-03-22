Nintendo sagt nichts über die Zukunft von Animal Crossing, und die Community will ein neues Spiel

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Animal Crossing: New Horizons hat Anfang 2026 ein großes Update bekommen. Version 3.0 brachte das Resort Hotel, die Rückkehr von Resetti, Slumber Island und lizenzierte Kooperationen. Gleichzeitig erschien eine Nintendo-Switch-2-Edition des Spiels. Damit ist New Horizons nach sechs Jahren das erste Nintendo-Switch-Spiel, das offiziell auf die Switch 2 portiert wurde.

Das klingt nach einem frischen Start. Aus Sicht der Community klingt es eher nach einem Abschluss. Variety sprach mit Reiko Ninomiya, Vizepräsidentin von Nintendo of America, über die Pläne für New Horizons und die Franchise insgesamt. Ihr Statement: Man habe nichts anzukündigen. Die einzige konkrete Äußerung war die Freude auf den Bug-Off-Event, weil mit dem Frühjahr die Insekten zurückkehren.

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Was das 3.0-Update gebracht hat und was es nicht gebracht hat

Das 3.0-Update kam im Januar 2026 und war das erste große Inhaltsupdate seit dem Ende des offiziellen Update-Supports 2021. Das Resort Hotel basiert auf dem System der Happy-Home-Paradise-Erweiterung und erlaubt es, Villager-Häuser in einem neuen Kontext zu gestalten. Resetti kehrt als spielbarer Charakter zurück, Slumber Island bietet eine neue Traumwelt-Variante.

Nintendo selbst gibt an, dass die Update-Veröffentlichung die Zahl der Spieler erhöht hat, die nach längerer Pause zurückgekehrt sind. In der Community wird das Update dennoch als dünn wahrgenommen. Kritiker bemängeln, dass keine neuen Spielmechaniken eingeführt wurden, dass Ladezeiten und die Grundstruktur unverändert blieben und dass der Umfang dem eines mittelgroßen DLC entspricht, aber als Jahres-Highlight vermarktet wurde.

Warum ein neues Spiel gerade schwierig ist

77 Prozent der Nutzer auf Nintendo Life sprechen sich in einer aktuellen Umfrage dafür aus, dass die Zeit für ein neues Animal Crossing reif sei. Gleichzeitig ist der Moment dafür aus Nintendos Sicht denkbar unpassend. Pokémon Pokopia hat in der ersten Woche 2,2 Millionen Exemplare verkauft und besetzt genau das Segment, das Animal Crossing anspricht: zugängliche Life-Sim für ein breites Publikum.

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Tomodachi Life: Living the Dream erscheint im April 2026 auf der originalen Switch. Ein neues Animal Crossing parallel zu beiden Titeln würde die eigene Zielgruppe kanibalisieren. Hinzu kommt, dass Animal Crossing und Splatoon intern beim selben Team entwickelt werden. Splatoon 4 ist unangekündigt, aber erwartet. Solange unklar ist, wann dieses Projekt startet, ist auch Animal Crossings Fahrplan unklar.

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