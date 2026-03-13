Pokémon Pokopia: 2,2 Millionen Verkäufe zum Start und das erste Update ist unterwegs

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Pokémon Pokopia ist am 5. März 2026 für die Nintendo Switch 2 erschienen und hat in den ersten vier Tagen weltweit 2,2 Millionen Exemplare verkauft, davon eine Million allein in Japan. Das hat The Pokémon Company offiziell bestätigt. Das entspricht einem der schnellsten Starts eines Pokémon-Spin-offs überhaupt und erklärt auch, warum die Nintendo-Aktie seit dem Release deutlich gestiegen ist. Mit dem Erfolg kommen allerdings auch die ersten Bugs, und das Entwicklerteam hat angekündigt, dass bald ein Update folgt, das mehrere bekannte Probleme behebt.

Welche Fehler behoben werden

Der auffälligste gemeldete Bug betrifft die Quest Lasst uns ein Zuhause bauen in der Dürren und staubbedeckten Stadt. Schiggy bewegt sich dort auf einen Baum und wird anschließend unerreichbar, was die Quest dauerhaft blockiert. Spieler können die Aufgabe in diesem Zustand nicht abschließen und stecken im Spielfortschritt fest. Daneben wird das Update laut den japanischen Patchnotes, die Nintendo Life übersetzt hat, weitere nicht näher spezifizierte Verbesserungen und Fehlerkorrekturen enthalten.

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Ein genauer Erscheinungstermin für das Update wurde noch nicht kommuniziert, das Team spricht von bald. Auf der Nintendo-Support-Seite ist bereits Patch 1.0.1 vom 4. März vermerkt, also ein Day-One-Patch direkt vor Release. Das kommende Update wäre damit die zweite Korrektur.

Was in der Community außerdem gemeldet wird

Neben dem Schiggy-Bug berichten Spieler in Foren und auf Social Media von weiteren Problemen. In bestimmten Strandabschnitten tauchen keine Pokémon mit Bauoptionen auf, was ebenfalls Quests blockieren kann. Eine Uhr-Quest mit Wonneira soll ebenfalls fehlerhaft sein. Diese Bugs sind in den offiziellen Patchnotes noch nicht erwähnt, dürften aber bekannt sein. Trotz dieser Probleme bleibt die Stimmung in der Community positiv. Das Spiel wird von Fachmedien regelmäßig als frischeste Pokémon-Erfahrung seit Jahren beschrieben, und die Verkaufszahlen sprechen für sich.

Was Pokopia im Moment noch bietet

Das erste zeitlich begrenzte Event Mehr Flaum für Hoppspross läuft noch bis zum 24. März. Über Nintendo Switch Online sind außerdem kostenlose Profilbild-Icons aus dem Spiel erhältlich, aktuell bis zum 19. März, danach folgt die nächste Welle. Wer das Spiel vorbestellt hat, kann obendrein noch bis Januar 2027 den Ditto-Teppich als Mystery Gift einlösen.

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