Pokémon Pokopia war kein Favorit und hat gerade die Nintendo-Aktie gehoben

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Pokémon Pokopia ist am 5. März 2026 für die Switch 2 erschienen. Kein Blockbuster-Marketing, kein riesiger Hype im Vorfeld, kein Franchise-Neustart mit medialer Begleitmusik. Und trotzdem: Innerhalb von wenigen Tagen waren physische Exemplare in großen US-amerikanischen und britischen Einzelhandelsgeschäften ausverkauft. Auf Social Media verbreiteten sich Gameplay-Videos organisch. Und an der Tokioter Börse legte die Nintendo-Aktie in nur zwei Handelstagen von 8.503 Yen auf 9.932 Yen zu, ein Plus von rund 15 Prozent.

Zum Vergleich: Das Allzeithoch der Aktie lag 2025 bei 14.400 Yen. Davon ist man noch entfernt, aber die Richtung hat sich klar geändert.

Was Analysten dazu sagen

Hideki Yasuda von Toyo Securities nennt Pokopia direkt als treibenden Faktor. Das Spiel sei ein dunkles Pferd gewesen, vollständig außerhalb des Radars der meisten Investoren. Genau deshalb wirke der Erfolg jetzt so verstärkend. Atul Goyal von der Investmentbank Jefferies spricht von einem Spiel, das die Lücke zwischen Kernspieler und Gelegenheitspublikum schließe, eine Eigenschaft, die Nintendo-Titel in der Vergangenheit immer wieder als System-Seller ausgezeichnet hat. Der Vergleich mit Animal Crossing liegt auf der Hand.

Beide Spiele haben eine breite Zielgruppe, beide sind zugänglich und trotzdem mit Tiefe. Der Unterschied ist, dass Pokopia zusätzlich das Pokémon-Franchise trägt, eines der bekanntesten IPs der Welt.

Warum der Aktienkurs überhaupt unter Druck war

Der Anstieg kommt nicht aus dem Nichts. In den Wochen vor dem Pokopia-Release stand die Nintendo-Aktie erheblich unter Druck. Grund waren die globale Speicherkrise mit stark gestiegenen DRAM-Preisen sowie US-amerikanische Zölle, die die Produktionskosten und Margen des japanischen Konzerns belasteten. Auf 30-Tage-Sicht hatte die Aktie noch Mitte Februar rund 17 Prozent verloren. Die Switch 2 hatte sich bis Ende 2025 zwar gut 17 Millionen Mal verkauft, ein solider Start, aber Analysten bemerkten, dass das Spieleangebot zunächst als dünn wahrgenommen wurde. Pokopia hat das Bild geändert.

In diesem Game Guide verraten wir dir, wie man Zugang zur Entwickler-Insel des Spiels bekommt.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 2 + 5? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.