Pokémon Pokopia: So besuchst du die Entwickler-Insel und holst dir Bauinspiration

Pokémon Pokopia hat eine der kreativsten Funktionen, die ein Pokémon-Spiel je hatte: Cloud-Inseln. Diese separaten Bereiche außerhalb der eigenen Spielwelt lassen sich gemeinsam mit anderen besuchen, erkunden und frei gestalten. Wer Inspiration für das eigene Bauprojekt sucht, kann fremde Inseln besuchen und sogar Gegenstände daraus kopieren. Jetzt hat The Pokémon Company selbst eine solche Insel erstellt und einen offiziellen Einladungscode veröffentlicht. Die Entwickler-Insel zeigt, was das Team aus einem leeren Bauplatz gemacht hätte.

Wer weiß, wie er hinkommt, kann sich davon direkt für die eigene Insel inspirieren lassen. Dieser Guide erklärt jeden Schritt.

Was du vorher brauchst

Bevor du den Code eingibst, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Ohne diese beiden Dinge erscheint beim Versuch, die Insel zu besuchen, nur eine Fehlermeldung.

Erstens benötigst du eine aktive Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft. Cloud-Inseln sind eine Online-Funktion, die ohne NSO-Abo nicht nutzbar ist. Falls du noch kein Mitglied bist: Nintendo bietet aktuell rund um den MAR10 Day einen kostenlosen 7-Tage-Testzugang an, auch wenn du ihn schon einmal vor dem 12. Januar 2026 genutzt hast.

Zweitens benötigst du die Mysteriöse Brille. Dieses Kleidungsstück ist keine kosmetische Kleinigkeit, sondern eine technische Voraussetzung für den Besuch von Cloud-Inseln. Du kaufst sie im Shop an jedem beliebigen Pokémon-Center-PC gegen Lebenspunkte, die Währung des Spiels. Der Preis ist moderat und sollte auch für Neueinsteiger schnell aufzubringen sein. Sobald du die Brille erworben hast, musst du sie aktiv anlegen, also in deinem Inventar auswählen und als Ausrüstungsgegenstand aktivieren. Erst dann funktioniert der nächste Schritt.

Schritt für Schritt zur Entwickler-Insel

Sobald du Nintendo Switch Online aktiv hast und die Mysteriöse Brille trägst, läuft der Rest unkompliziert ab. Gehe zu einem beliebigen Pokémon-Center in deiner Stadt. Dort findest du den In-Game-PC, den du für verschiedene Funktionen nutzen kannst. Wähle dort die Option Link Play aus. Im Link-Play-Menü gibt es einen Bereich, in dem du einen Cloud-Insel-Code eingeben kannst. Gib dort den folgenden Code ein: PXQC G03S. Achte auf das Leerzeichen in der Mitte, der Code ist zweiteilig. Sobald der Code akzeptiert wird, kommst du auf die Entwickler-Insel.

Tipp: Der Code ist dauerhaft gültig und nicht zeitlich begrenzt. Du kannst die Insel also jederzeit besuchen, nicht nur in der ersten Woche nach Veröffentlichung.

Was dich auf der Insel erwartet

Die Entwickler-Insel ist kein Tutorial und kein vorgefertigtes Niveau, sondern ein echter Showcase. Das Team von Game Freak und Omega Force hat gezeigt, was mit den Bautools des Spiels möglich ist: durchdachte Gebäudeanordnungen, kreative Habitate für Pokémon, dekorierte Innenräume und aufwendige Landschaftsgestaltung. Wer gerade erst mit Pokopia begonnen hat und sich noch unsicher ist, wie weit man das Spielprinzip treiben kann, bekommt hier einen konkreten Eindruck. Beachte allerdings: Die Insel enthält auch Bauwerke aus späteren Spielphasen und zeigt Gegenstände, die du als Einsteiger noch nicht freigeschaltet hast. Wer spoilerfrei bleiben möchte, sollte das im Hinterkopf behalten.

Gegenstände kopieren und mit nach Hause nehmen

Das Beste an Cloud-Insel-Besuchen ist die Kopierfunktion. Du kannst von der Entwickler-Insel Gegenstände mitnehmen und in deine eigene Welt einbauen. So funktioniert es: Öffne während des Besuchs deine Kamera. Drücke die Y-Taste, um in den Kopiermodus zu wechseln. Richte die Kamera auf den Gegenstand, den du kopieren möchtest, und mach ein Foto. Das Spiel zeigt dir daraufhin den Namen des Gegenstands an. Merke dir diesen Namen oder notiere ihn kurz. Wenn du zurück in deiner eigenen Stadt bist, gehe zum Pokémon-Center und wähle dort die Kopierfunktion aus. Gib den Namen des Gegenstands ein und bestätige. Der Gegenstand erscheint dann in deinem Inventar und steht für das Bauen zur Verfügung.

Tipp: Fotografiere während des Besuchs mehrere Gegenstände auf einmal, damit du in einer Sitzung mehrere Kopieraufträge abarbeiten kannst.

Lohnt sich der Besuch?

Eindeutig ja, besonders für alle, die noch am Anfang stehen und nicht wissen, in welche Richtung sie ihre Insel entwickeln wollen. Die Entwickler-Insel ist kein Pflichtprogramm, aber ein sehr gutes Werkzeug, um die Bandbreite des Spiels zu verstehen. Wer außerdem eigene Cloud-Inseln eröffnen und Besuchende empfangen möchte, findet hier Anhaltspunkte für ein gelungenes Inseldesign. Pokopia lebt von seiner Community und der gegenseitigen Inspiration. Die Entwickler haben diesen ersten Schritt gemacht. Jetzt ist deine Insel dran.

