Neues Super Mario-Spiel: Miyamoto macht Fans plötzlich Hoffnung

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Es gibt Spiele-Reihen, bei denen reicht ein einziger Satz, um Fans nervös zu machen. Super Mario gehört genau dazu. Seit Super Mario Odyssey warten viele darauf, dass Nintendo endlich zeigt, wie das nächste große 3D-Abenteuer mit dem berühmtesten Installateur der Welt aussehen wird.

Jetzt hat ausgerechnet Shigeru Miyamoto wieder Öl ins Feuer gegossen. Der Nintendo-Veteran erklärte in einem Sonderheft zum 40. Mario-Jubiläum des Magazins Casa BRUTUS (via Nintendeal auf X.com), dass er gespannt darauf sei, wie das aktuelle Team mit dem nächsten großen Super Mario-Spiel umgehen wird.

Warum diese Aussage so spannend ist

Miyamoto sagte sinngemäß, dass Nintendo mit Super Mario Odyssey alles aus der Switch (1) herausgeholt habe, was man erreichen wollte. Bislang seien neue Super Mario-Titel oft mit neuen Konsolen erschienen. Genau deshalb sei er gespannt, wie das aktuelle Team diese Aufgabe jetzt angeht.

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Das klingt nicht wie eine offizielle Ankündigung. Aber es klingt auch nicht wie ein belangloser Nebensatz. Nintendo befindet sich längst in der Switch 2-Ära. Und wenn Miyamoto selbst sagt, dass Odyssey die ursprüngliche Switch ausgereizt habe, stellt sich automatisch die nächste Frage: Was kann ein neues 3D-Super Mario auf stärkerer Hardware leisten?

Genau hier beginnt die Träumerei. Größere Welten? Mehr Freiheit? Neue Bewegungsmechaniken? Oder sogar ein Konzept, das Odyssey nicht einfach fortsetzt, sondern komplett neu denkt?

Super Mario Odyssey ist eine große Messlatte

Das Problem für Nintendo ist gleichzeitig ein Luxusproblem. Super Mario Odyssey gilt bis heute als eines der wichtigsten Spiele der Switch-Generation. Es brachte Mario zurück in offene, kreative 3D-Welten und zeigte, wie viel frische Energie noch in der Reihe steckt.

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Auch wirtschaftlich war Odyssey ein riesiger Erfolg. Nintendo führt das Spiel weiterhin unter den erfolgreichsten Switch-Titeln. Die offiziellen Verkaufsdaten von Nintendo zeigen, wie stark Mario als Marke geblieben ist und warum ein neuer Hauptteil für die Switch 2 enormes Gewicht hätte. Immerhin konnte sich Odyssey rund 30 Millionen Mal weltweit verkaufen.

Für viele Fans ist deshalb klar: Das nächste große Mario-Spiel darf nicht nur hübscher aussehen. Es muss wieder dieses Gefühl auslösen, etwas wirklich Neues zu erleben.

Wann kommt das neue Super Mario für Switch 2?

Nintendo hat bisher kein neues Hauptspiel der Super Mario-Reihe offiziell angekündigt. Trotzdem wirkt der Zeitpunkt auffällig. Die Switch 2 ist da, Mario Kart World läuft bereits stark, und Nintendo dürfte mittelfristig ein großes First-Party-Spiel brauchen, das die neue Konsole noch stärker definiert.

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Ein neues 3D-Super Mario wäre dafür ideal. Mario verkauft nicht nur Konsolen. Mario erklärt auch, was eine Nintendo-Konsole besonders macht. Bei der Wii war es Bewegung. Bei der Switch war es Freiheit zwischen TV und Handheld. Bei der Switch 2 könnte Nintendo nun zeigen, wie weit man größere Welten, neue Physik, bessere Technik und kreative Steuerungsideen treiben kann.

Nintendo kündigt große Spiele oft dann an, wenn die Erwartungen schon kochen. Laut Gerüchten soll es 2027 erscheinen. Schon ein erster Trailer würde reichen, um die gesamte Diskussion zu übernehmen. Die spannendste Frage ist nicht, ob Mario zurückkommt. Das ist praktisch sicher. Die echte Frage lautet: Wie mutig wird Nintendo diesmal?