Switch 2: Das nächste große Super Mario Abenteuer könnte viel später erscheinen als man glauben möchte

Ehemalige Nintendo Mitarbeiter sind sich bereits sicher, dass das nächste große Super Mario 3D Abenteuer noch eine Weile auf sich warten lassen könnte. Grund dafür dürfte die Veröffentlichung des epischen Donkey Kong Bananza sein, welches wohl die besten Entwicklungsressourcen benötigt hat.

Donkey Kong Bananza

Die neueste Nintendo Direct Präsentation, welcher uns Donkey Kong Bananza großzügig vorgestellt hat, hat die Fans beruhigt: Nintendo wird uns ein gewaltiges 3D Abenteuer liefern, mit einer gewaltigen Tiefe und Qualität, wie man es von Nintendo gewöhnt ist. Aufgrund der grandiosen Bilder kann man sich sicher sein, dass die talentiertesten Entwickler, welche bei Nintendo zu finden sind, am Werk gewesen waren: EPD (Entertainment Planning & Development).

Hier die aktuelle Nintendo Direct Präsentation zu Donkey Kong Bananza:

Für welche letzten Videospieltitel zeigte sich EPD verantwortlich?

EPD zeigte sich verantwortlich für Videospielschwergewichte wie Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Team an Donkey Kong Bananza gearbeitet hat und auch am nächsten Super Mario Abenteuer werkeln wird. Allerdings haben solche gewaltigen Titel ihren Preis.

Könnte man gleichzeitig an einem zweiten Spiel gearbeitet haben?

Zwei ehemalige Nintendo Angestellte teilen diese These. Seitens Nintendo wurde noch kein Entwickler genannt. Donkey Kong Bananza trägt offenbar die Handschrift von EPD. Dies deckt sich zudem mit Gerüchten, welche aus dem Jahr 2021 stammen. So perfekt dieses Team auch miteinander arbeitet, es benötigt viel Zeit und gewaltige Ressourcen, solche Videospielwerke in solch einer Qualität zu entwickeln. Aus diesen Gründen dürfte der nächste Super Mario Titel ebenso Zeit in Anspruch nehmen, schließlich wird bei jedem Super Mario Abenteuer ein noch größerer Videospielklassiker erwartet. Zudem werden Videospiele immer komplexer.

Wann erscheint das nächste Super Mario Abenteuer?

Dies könnte auch der Grund sein, warum Nintendo das Entwicklerteam von Donkey Kong Bananza geheim hält, man will ja keine Fans erzürnen die 1 und 1 zusammenzählen können und damit erfahren, dass wir nächstes Jahr noch kein neues Super Mario Abenteuer zum spielen bekommen. Auch Prognose der ehemaligen Nintendo Angestellten ist sehr spät. Sie sprechen von der der Mitte des Lebenszyklus der Nintendo Switch 2, was 4 oder 5 Jahre wären. Allerdings ist dies schon sehr fern in die Zukunft gerechnet: der Abstand zwischen der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey betrug nur 6 Monate.

Warum arbeitet Nintendo nicht mit einem externen Studio?

Natürlich könnte Nintendo auch mit einem externen Studio an dem nächsten Super Mario Abenteuer arbeiten. Schließlich wäre es nicht das erste Mal. So hatte beispielsweise der britische Entwickler Rare die Verantwortung der legendären Donkey Kong Country Reihe bekommen. Allerdings dürfte Nintendo Super Mario bei sich im Haus behalten wollen.

Es ist nicht das erste Mal, dass kein Super Mario Abenteuer zum Verkaufsstart der Konsole erschienen ist. Beim GameCube hat dies den Verkaufszahlen geschadet, bei der Switch 2 ist das Experiment, dank eines neuen Zelda Abenteuers geglückt. Dieses Mal muss diese Bürde Mario Kart World und bald Donkey Kong Bananza übernehmen.

Quelle: youtube.com via NitnendoDE, youtbube.com via kitandkrysta