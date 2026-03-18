9 R.I.P. sequel setzt die Geschichte von Misa Isshiki fort

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Die Otome Visual Novel 9 R.I.P. sequel wurde offiziell angekündigt und erscheint 2026 für die Nintendo Switch. Sowohl eine physische als auch eine digitale Version sind geplant. Damit kehrt die düstere Romance Geschichte rund um Misa Isshiki zurück und setzt direkt an die Ereignisse des Vorgängers 9 R.I.P. an.

Neben der regulären Version wurde auch eine Limited Edition bestätigt, die über den IFI Online Store erhältlich sein wird. Konkrete Inhalte dieser Edition sind aktuell noch nicht bekannt. Fans können beide Versionen bereits vormerken, während Vorbestellungen im Handel zu einem späteren Zeitpunkt starten sollen.

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Fortsetzung knüpft direkt an die Enden des Vorgängers an

Inhaltlich baut 9 R.I.P. sequel direkt auf den Enden des ersten Spiels auf. Insgesamt erwarten Spieler neun vollständige Handlungsstränge, die sowohl die himmlischen als auch göttlichen Enden weiterführen.

Im Mittelpunkt steht erneut Misa Isshiki, die sich nach den Ereignissen des ersten Teils mit den Konsequenzen ihrer Entscheidungen auseinandersetzen muss. Ihr zweites Jahr an der High School wird von neuen Konflikten geprägt, die stark davon abhängen, welchen Weg Spieler zuvor eingeschlagen haben. Dabei bleibt das zentrale Thema bestehen. Misa bewegt sich weiterhin zwischen Leben und Tod, zwischen menschlichen Beziehungen und übernatürlichen Verbindungen.

Neun Routen und neue Charaktere erweitern die Geschichte

Ein klarer Fokus liegt auf der Vielfalt der Routen. Jede der neun Liebesgeschichten bietet eine eigene Perspektive und unterschiedliche emotionale Schwerpunkte. Ob Beziehung zu einem Menschen, einem Geist oder sogar einem dämonischen Wesen, die Entscheidungen der Spieler beeinflussen den Verlauf maßgeblich.

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Zusätzlich werden neue Nebencharaktere eingeführt, die im Laufe der Geschichte freigeschaltet werden können. Diese erweitern nicht nur das Universum, sondern sorgen auch für zusätzliche Dynamik innerhalb der einzelnen Storylines. Der veröffentlichte Trailer gibt bereits einen ersten Eindruck und zeigt sowohl bekannte Figuren als auch neue Gesichter.

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Himmlische und göttliche Routen im Fokus

Besonders interessant ist die klare Trennung zwischen den verschiedenen Route Typen. Die himmlischen Routen setzen direkt an die entsprechenden Enden des Vorgängers an und konfrontieren Spieler mit neuen Herausforderungen. Entscheidungen haben hier spürbare Konsequenzen und beeinflussen nicht nur die Beziehung, sondern auch das Umfeld der Figuren.

Die göttlichen Routen verfolgen dagegen einen anderen Ansatz. Sie fungieren als eine Art Epilog und richten sich stärker an Spieler, die sich ein harmonischeres und romantischeres Ende wünschen. Damit deckt das Spiel bewusst unterschiedliche Erwartungen innerhalb der Otome Community ab.

Visueller Stil bleibt ein Highlight

Auch optisch bleibt sich die Reihe treu. Charakterdesigner Yuuya liefert erneut detaillierte Illustrationen, die den düsteren Ton der Geschichte mit ästhetischer Leichtigkeit verbinden. Die Kombination aus emotionaler Erzählweise und markantem Artstyle gehört bereits im ersten Teil zu den größten Stärken und wird im Sequel weiter ausgebaut.

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