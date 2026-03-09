Neues Otome Spiel Re:cord NOAH Fractal of Oblivion angekündigt

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Der japanische Entwickler Voltage Inc. hat ein neues Otome Spiel mit dem Titel Re:cord NOAH Fractal of Oblivion angekündigt. Das narrative Abenteuer soll im Jahr 2026 erscheinen und exklusiv für die Nintendo Switch veröffentlicht werden.

Besonders interessant ist die Zusammenarbeit mit dem bekannten Synchronsprecher Yuki Kaji. Das Projekt entsteht unter der Konsolenmarke AmuLit und setzt auf eine originelle Geschichte, die Emotionen, künstliche Intelligenz und eine futuristische Welt miteinander verbindet.

Eine futuristische Stadt auf dem Meer

Die Handlung von Re:cord NOAH Fractal of Oblivion spielt in einer außergewöhnlichen Umgebung. Schauplatz ist die Stadt Noah, eine riesige Metropole, die auf der Oberfläche des Meeres errichtet wurde. In dieser Welt existieren Wesen namens Sylphiden. Diese nutzen menschliche Emotionen als Energiequelle. Gefühle besitzen in dieser Gesellschaft also nicht nur eine persönliche Bedeutung, sondern auch einen direkten Einfluss auf Technologie und Infrastruktur. Die Geschichte verbindet dabei mehrere Ebenen. Menschen mit besonderen Fähigkeiten leben hier Seite an Seite mit Androiden. Zwischen beiden Gruppen entstehen Beziehungen, Konflikte und Geheimnisse, die im Verlauf der Handlung immer weiter ans Licht kommen.

Im Mittelpunkt der Handlung steht die Protagonistin Lila. Sie besitzt eine leicht erhöhte Sensibilität für Emotionen, unterscheidet sich ansonsten jedoch kaum von anderen Bewohnern der Stadt. Eines Tages begegnet sie dem Androiden 50YO 61. Diese Begegnung scheint zunächst zufällig zu sein. Doch schnell wird klar, dass sie weitreichende Konsequenzen haben könnte. Ohne es zu wissen, löst Lila durch dieses Treffen eine Kette von Ereignissen aus. Ein verborgenes Erbe beginnt sich zu entfalten und zieht sie immer tiefer in die Geheimnisse der Stadt Noah hinein. Welche Rolle Emotionen, Androiden und die mysteriösen Sylphiden dabei spielen, soll sich im Verlauf der Geschichte offenbaren.

Erste Einblicke durch neuen Trailer

Der erste Trailer zu Re:cord NOAH Fractal of Oblivion wurde am 8. März 2026 während der Veranstaltung Soyogi EXPO vorgestellt. Das Event fand im Tokyo Garden Theater statt und bot Fans erstmals einen Blick auf das neue Projekt. Parallel zur Trailer Enthüllung wurde auch eine offizielle Teaser Website veröffentlicht. Dort erhalten Interessierte erste Eindrücke von der Welt des Spiels, seinem visuellen Stil und der Atmosphäre der Geschichte. Laut den Entwicklern soll das Spiel eine besonders dramatische und emotionale Handlung bieten. Unterstützt wird diese Vision von einem erfahrenen Kreativteam sowie hochwertigen Illustrationen, die den futuristischen Schauplatz und die Charaktere zum Leben erwecken sollen.

Schon bei der ersten Ankündigung im Juni 2025 sorgte das Projekt für Aufmerksamkeit. Damals wurde es auf dem offiziellen YouTube Kanal Soyogi Fractal von Yuki Kaji vorgestellt und stieß schnell auf großes Interesse innerhalb der Otome Community. Mit seiner Mischung aus Science Fiction Setting, emotionaler Story und romantischen Elementen könnte Re:cord NOAH Fractal of Oblivion zu den spannendsten Genre Veröffentlichungen der kommenden Jahre zählen. Bis zur Veröffentlichung im Jahr 2026 wollen die Entwickler weitere Details zu Charakteren, Gameplay und Handlung präsentieren. Fans des Genres dürfen also gespannt sein, welche Geheimnisse die schwimmende Stadt Noah noch bereithält.

