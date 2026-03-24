Für japanische Teenager ist die Nintendo Switch wichtiger als Pokémon oder Disney!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Durch eine aktuelle Studie in Japan wurde festgestellt, dass japanische Teenager die Nintendo Switch Konsole mehr lieben als andere Produkte von großen Marken wie Pokémon oder The Walt Disney Company.

Brand Japan 2026

Das Marktforschungsunternehmen Nikkei BP Consulting hat eine Studie mit 37.000 Befragten durchgeführt damit über 1000 Marken aus Technologie und Unterhaltung bewertet. Während die meisten Ergebnisse keine große Überraschung waren, war man bei den Jugendlichen überrascht: In der Altersgruppe unter 20 belegt die Nintendo Switch den zweiten Platz (natürlich gilt das damit auch für die Switch 2). Pokémon befindet sich auf Platz 7 und Disney auf Platz 10. Auch die Nintendo Marke ist dahinter. Die Marke befand sich auf Platz 3.

Die Nintendo Switch ist keine Marke

Besonders überraschend daran ist, dass es sich nicht um ein Franchise oder eine Marke handelt, sondern um eine Hardware. Diese Hardware ist vom Leben der meisten japanischen Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Dies sieht allerdings bei den Älteren ganz anders aus. Nimmt man alle Altersgruppen zusammen, so fällt die Nintendo Switch auf Platz 59. Gleichzeitig beweist es, dass die Nintendo Switch in allen Altersgruppen seinen Platz hat und populär bleibt.

Warum ist das so?

Analysten finden mehrere Ursachen für diesen positiven Trend. Die Hybridkonsole Nintendo Switch ist Heimkonsole und Handheld zugleich, weshalb man unterwegs, als auch Zuhause spielen kann. Dies passt zu den Lebensstilen der Jugendlichen. Klassische Marken verlieren bei Jugendlichen an Bedeutung, während Gaming-Plattformen dominieren. Dass eine Videospielkonsole große Marken wie Pokémon oder Disney überholt zeigt, dass das Videospielen immer mehr zur Jugendzeit gehört. Die Strategie von Nintendo, die Switch 2 deshalb günstiger zu verkaufen, war keine Fehlentscheidung.

Und wer ist auf Platz 1?

Auf Platz 1 befindet sich bei den Jugendlichen die online Plattform YouTube. Fernsehen und klassische Medien mussten schon lange weichen. Jugendliche, wie auch Erwachsene finden dort Unterhaltung, Lernen und eine soziale Orientieren. Die Plattform wird für Inhalte von Videospielen, Musik und Vlogs genutzt. Besonders auch als Lernplattform funktioniert YouTube großartig, da man die selben Inhalte auf unzählige Arten darin erklärt bekommen kann.

Neben YouTube gehören Videospiele immer mehr zur Kultur. Auch bei uns.

Quelle: consult.nikkeibp.co.jp

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