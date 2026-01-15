Animal Crossing 3.0 ist endlich da – und bringt mehr als nur ein paar Items

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Lange haben wir darauf gewartet, jetzt ist es endlich passiert: Animal Crossing: New Horizons hat sein großes Update 3.0 erhalten – und zwar einen Tag früher als erwartet. Die Inselwelt, die viele von uns seit Jahren begleitet, hat damit ein neues Kapitel aufgeschlagen. Nintendo hat die offiziellen Patch Notes veröffentlicht und sie offenbaren weit mehr als nur ein paar neue Objekte und Klamotten. Die Fans sind zufrieden, auf Plattformen wie Reddit wird gefeiert – aber auch gestritten.

Die großen Neuerungen – Hotel, Inseln und mehr

Das Update brachte vor allem Inhalte in Animal Crossing: New Horizons, die Nintendo schon zuvor in Trailern und Preview-Clips gezeigt hat, aber jetzt wirklich spielbar sind. Herzstück ist ein komplett neues Feature: ein Resort-Hotel, das von Kapp’n und seiner Familie geführt wird. Dort kannst du Gästezimmer gestalten, nach Themen dekorieren und dich kreativ austoben – und das bringt Belohnungen, Items und neue Deko ins Spiel.

Für alle Nintendo-Switch-Online-Mitglieder gibt es mit den sogenannten Slumber Islands neue Inseln, auf denen du bauen kannst, ohne dein Haupt-Insel-Design zu beeinflussen. Das ist ein riesiger Gewinn für kreative Köpfe, die neue Ideen testen wollen, ohne ihr Herz-Projekt zu verändern.

Crafting und Lager: Endlich Komfort statt Grind in Animal Crossing: New Horizons

Das, worauf viele Fans seit Jahren gewartet haben, ist jetzt Realität: Du kannst bis zu 10 Items gleichzeitig craften, ohne jede einzelne Animation einzeln abwarten zu müssen. Kein wiederholtes A-Drücken am Werkbank-Tisch mehr, um Material für neue Deko zu sammeln – das fühlt sich direkt wie eine Befreiung an. Materialien, die im Lager liegen, können jetzt direkt beim Craften benutzt werden. Das spart nicht nur Zeit, sondern macht das DIY-System insgesamt deutlich angenehmer.

Andere praktische Verbesserungen:

Du kannst nun deutlich mehr Items auf einmal kaufen oder verkaufen (z. B. bis zu 50 Customization Kits).

Es gibt neue Wege, mit Isabelle und der Insel-Musik oder -Flagge zu interagieren.

NPC-Interaktionen wurden verbessert – z. B. belohnt Pascal dich nun immer mit einer Perle für eine Scallop.

Kleine, aber feine Quality-of-Life-Änderungen

Neben den großen Features hat Nintendo viele Details in Animal Crossing: New Horizons überarbeitet, die wirklich spürbar sind, wenn du länger spielst: Du kannst dich im Freien bewegen, während du in eine Richtung blickst, indem du die L-Taste gedrückt hältst – ein simples Update, das jedoch sofort natürlich wirkt.

Leif bietet jetzt an, Unterholz und Unkraut auf der Insel zu entfernen, sobald dort 30 oder mehr Unkräuter stehen, und das zu einem reduzierten Preis. Für alle, die gerne sauber ordnen, eine sehr willkommene Änderung.

Zusätzlich gibt es jetzt neue Tipps im Island Life 101-App und erweiterte Nook Miles Aufgaben, die dir helfen, deine Insel noch besser zu managen.

