Pokémon Legends: Z-A für die Switch angekündigt

Am Ende der heutigen Pokémon Presents wurde Pokémon Legends: Z-A angekündigt. Es handelt sich dabei um die Fortsetzung des beliebten Pokémon Legends: Arceus, das 2025 exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen soll. Pokémon Legenden: Arceus erschien im Jahr 2022 und wurde von vielen Fans als frischer Wind für das beliebte Pokémon-Franchise angesehen. Es entfernte sich von der etablierten Formel und schlug einige kühne neue Wege ein.

Arceus erhielt gute Kritiken und war ein kommerzieller Erfolg. Viele Fans hofften darauf, dass Game Freak das Konzept irgendwann wieder aufgreifen würde. In den Wochen vor der letzten Pokémon-Präsentation gab es Gerüchte über ein neues Pokémon-Legends-Spiel. Nun wurde das Spiel für den Release im nächsten Jahr angekündigt.

Pokémon Legenden: Z-A ist der Titel des nächsten Pokémon-Legends-Spiels. Der CGI-Trailer für das Spiel zeigt, dass es in der Kalos-Region spielt, die zuletzt in Pokémon X und Y zu sehen war. Der Trailer enthüllte auch eine Handvoll Pokémon, die darin vorkommen werden. Die Handlung des Spiels wird entweder den Aufbau oder den Wiederaufbau von Illumina City beinhalten. Da Pokémon Legends: Arceus in der Vergangenheit spielt, haben viele angenommen, dass dies auch für Pokémon Legends: Z-A gilt. Der Trailer zeigte jedoch auch einige futuristische Bilder, die darauf hindeuten, dass das Spiel möglicherweise in der Zukunft spielt. Weitere offizielle Details werden von Pokémon-Fans erwartet, um wirklich sicher zu sein.

Pokémon Legends: Z-A wird 2025 erscheinen

Es wurde im Trailer außerdem bestätigt, dass Mega-Entwicklungen in Pokémon Legends Z-A wieder auftauchen. Dies wird durch die Verwendung des Mega-Evolution-Symbols im Trailer belegt. Möglicherweise sind im Trailer auch noch weitere Hinweise versteckt. Es wird interessant sein, zu sehen, ob die Fans noch etwas anderes entdecken. Fans sollten das Pokémon Legends: Z-A-Logo im Auge behalten. Es gibt Hinweise darauf, was die Fans vom Spiel erwarten können.

Das Pokémon-Legends-Logo zeigt das Wort “Pokémon Legends” in Schwarz-Weiß. Dies könnte auf eine Verbindung zu den Spielen Pokémon Schwarz und Weiß hinweisen, die in der Einall-Region spielen. Obwohl das neue Spiel in Kalos angesiedelt ist, könnte Einall auch in Pokémon Legends eine Rolle spielen. Es ist jedoch auch möglich, dass das schwarz-weiße Logo keine Bedeutung hat. Vor der Präsentation gab es diverse Gerüchte über Remakes von Pokémon Schwarz und Weiß. Solche Projekte wurden jedoch nicht offiziell angekündigt. Nach der heutigen Pokémon Presents können sich Pokémon-Fans auf zwei neue Projekte freuen: Pokémon Trading Card Game Pocket und Pokémon Legends: Z-A.

Worum geht es in Pokémon Legends: Aceus?

Pokémon Legends: Arceus ist ein aktuelles Pokémon-Spiel aus dem Jahr 2022, das in der fernen Vergangenheit spielt. In diesem Spiel musst du die fremde Hisui-Region erforschen, die später als Sinnoh bekannt sein wird, und den ersten Pokédex der Region und wahrscheinlich überhaupt erstellen. Du kannst wilde Pokémon fangen und bekämpfen, die verschiedene Formen und Typen haben.