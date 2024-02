The Pokémon Company hat offiziell Pokémon Trading Card Game Pocket vorgestellt, die neueste mobile Anwendung, die sich auf die TCG-Version der mega-populären Franchise konzentriert. In der fast drei Jahrzehnte währenden Geschichte der beliebten Monsterjäger-Serie war das dazugehörige Sammelkartenspiel eines der beliebtesten Objekte der Serie. Pokémon-Karten sind bei Fans und Sammlern gleichermaßen begehrt, und einige der seltensten Karten des Spiels werden für Tausende von Euro gehandelt. Jetzt hat The Pokémon Company offiziell eine brandneue Möglichkeit für Spieler vorgestellt, das Spiel auf mobilen Geräten zu erleben.

The Pokémon Company hat bereits mehrfach mit mobilen Versionen des beliebten Pokémon-TCG experimentiert. Letztes Jahr wurde Pokémon Trading Card Game Live offiziell vorgestellt, die neueste Möglichkeit für Spieler, das Spiel auf mobilen Geräten zu spielen, als Nachfolger der langjährigen Pokémon TCG Online App. Die Pokémon Company bestätigte auch, dass die Spieler alle ihre Karten aus der Vorgängerversion übertragen können, sodass die leidenschaftlichsten Spieler ihre Sammlungen behalten können. Mit Pokémon Trading Card Game Pocket wird nun eine weitere Variante des TCG auf den Markt gebracht.

Pokémon Trading Card Game Pocket erscheint noch 2024

Während der heutigen Pokémon Presents stellte The Pokémon Company das Pokémon Trading Card Game Pocket vor, die neueste Zusammenarbeit mit dem TCG-Entwickler Creatures, Inc. und dem Handy-Entwickler DeNA. Die App wird es Spielern ermöglichen, Packs zu öffnen, zu tauschen und auf mobilen Geräten gegeneinander anzutreten, wobei jeder Spieler zwei kostenlose Packs mit digitalen Pokémon-Karten pro Tag erhält. Die Pokémon Company kündigte außerdem das neue Design der Pocket-Karten an, das den Spielern die Möglichkeit gibt, in die Kunst einzutauchen. Das Spiel wird voraussichtlich 2024 auf den Markt kommen.

Pokémon Trading Card Game Pocket wird eine neue Version des Spiels enthalten, die auf dem Originalspiel basiert und schnellere Kämpfe mit anderen Spielern verspricht. Der Trailer konzentriert sich in erster Linie auf die Packsöffnung. Das neue Regelwerk soll eine schlankere Version des Spiels sein. Die App verfolgt ein ähnliches Konzept wie andere mobile TCG-Apps, wie zum Beispiel Yu-Gi-Oh: Duel Links. Sie bietet eine schnellere Version des Hauptspiels für mobile Geräte und ein vereinfachtes Gameplay.

Während des aktuellen Livestreams zum diesjährigen Pokémon Day wurde Pokémon Trading Card Game Pocket als eine von zwei großen Spielankündigungen vorgestellt. Ebenso enthüllte die Pokémon Company Pokémon Legends: Z-A als Fortsetzung der Legends-Spinoff-Serie, die 2022 mit Pokémon Legends: Arceus erstmals erschienen. Es wurde nicht viel über das Spiel verraten. Legends: Z-A soll die Spieler in eine neue Version der Kalos-Region entführen. Diese Region war erstmals in Pokémon X und Y zu sehen.