Pokémon Presents: Hinweise auf Silber und Gold Remakes

Die Videobeschreibung für die nächste Pokémon-Presents-Übertragung deutet darauf hin, dass es bald Neuigkeiten zu Pokémon Gold und Silber für die Fans geben könnte. Die Pokémon Company veröffentlicht jedes Jahr am Pokémon Day (27. Februar) ein Pokémon-Presents-Video. Diese kurzen Videos feiern das Franchise und dienen als Plattform für Pokémon, um neue Spiele und Projekte anzukündigen.

Es gibt viele Gerüchte und Spekulationen darüber, was als Nächstes im Pokémon-Franchise angekündigt wird. Das Franchise hat im Laufe der Jahre einige Veröffentlichungsmuster entwickelt, aber Game Freak und The Pokémon Company haben genug Überraschungen eingebaut, um die Fans auf Trab zu halten. Die Fans spekulieren, dass das Franchise als Nächstes in die Johto-Region der zweiten Generation zurückkehren könnte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in die sich das Franchise bewegen könnte, darunter Haupt-RPGs, Remakes und Spin-Off-Titel.

Der offizielle YouTube-Kanal der Pokémon Company hat ein kurzes Video veröffentlicht, das die kommende Pokémon Presents ankündigt. Wie Nintenduo zuerst entdeckte, enthält die Beschreibung des kurzen Videos auf dem Handy ein Schlüsselbild für Pokémon Gold sowie die Titel Pokémon Gold und Silber unter dem Feld Spiele. Die Erwähnung von Pokémon Gold und Silber wird jedoch nur in der mobilen Version der YouTube-App angezeigt.

Hat da etwa jemand #PokemonPresents gesagt? 👀 Schaut am 27. Februar um 15:00 Uhr (MEZ) auf unserem offiziellen YouTube-Kanal vorbei für aufregende Pokémon-Neuigkeiten zur Feier des #PokemonDay 2024! 🎉 Bis bald! 📺 https://t.co/snt2N8P7lx pic.twitter.com/mwwfoANwSH — Pokémon Deutschland (@PokemonDEU) February 20, 2024

Wird es während der Pokémon Presents Neuigkeiten zu Remakes von Silber und Gold geben?

Bereits vor der Ankündigung einer Pokémon Presents spekulierten Fans über eine mögliche Rückkehr von Pokémon nach Johto. Es gab Gerüchte über ein Remake von Pokémon Gold und Silber im Stil von Pokémon Let’s Go Pikachu und Let’s Go Evoli. Außerdem haben Fans Johto als idealen Schauplatz für eine Fortsetzung von Pokémon Legenden: Arceus genannt, das in der Sinnoh-Region der vierten Generation angesiedelt war.

Obwohl diese Titel nach wie vor als Haupttheorien bei den Fans gelten, gibt es unzählige Richtungen, die The Pokémon Company einschlagen könnte, wenn sie Gold und Silber ankündigen würde. Es gibt seit geraumer Zeit Gerüchte über klassische Pokémon-Spiele für Switch Online. Da in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum der Veröffentlichung von Pokémon Gold und Silber in Japan ansteht, könnte die Aufnahme dieser Titel irgendwie zu einer Feier der Lieblingsspiele der Fans beitragen.

Nach den DLC-Veröffentlichungen für Pokémon Karmesin und Purpur haben sich Fans gefragt, wie es mit der Serie weitergeht. Es wird spekuliert, ob es Remakes von Pokémon Schwarz und Weiß geben wird, bevor der ebenfalls stark gemunkelte Switch-Nachfolger erscheint.

Worum geht es in Pokémon Gold und Silber?

Pokémon Gold und Silber sind zwei Pokémon-Spiele der Hauptreihe und zählen zur zweiten Spielgeneration. Sie sind die Nachfolger von Pokémon Rot und Blau und wurden unter dem Projektnamen Pokémon 2 entwickelt. Die Spiele sind für den Game Boy Color konzipiert, sind allerdings auch zum klassischen Game Boy abwärtskompatibel. Die Spiele spielen in der Region Johto, wo du als Trainer dein Abenteuer beginnst und versuchst, alle 16 Orden zu sammeln und die Pokémon-Liga zu meistern.