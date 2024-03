Pokémon Legenden: Z-A – Interessante Theorie zum Setting

Einige aufmerksame Fans haben eine Theorie geäußert: Das kommende Spiel Pokémon Legenden: Z-A wird in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit spielen. Das Spiel wurde zum ersten Mal auf dem Pokémon-Day-Event im Februar dieses Jahres enthüllt und soll die Formel von Pokémon Legenden: Arceus wieder aufgreifen. Im Jahr 2022 wurde der Titel als eine frische und innovative Variante des klassischen Pokémon-Fangspiels angesehen. Obwohl bisher nur wenig über Pokémon Legenden: Z-A bekannt ist, haben die Fans bereits begonnen, über die Handlung und den Schauplatz zu spekulieren.

Im Gegensatz zu Legenden: Arceus, das in einer vergangenen Version der Sinnoh-Region angesiedelt war, wird Legenden: Z-A wieder in der Kalos-Region spielen, die erstmals in den Pokémon X und Y 3DS-Spielen eingeführt wurde. Das Spiel findet in einer Version von Illumina City statt, der Hauptstadt von Kalos, die sich gerade im Stadtumbau befindet. Die Vielfalt der Pokémon aus diesen beiden Spielen ist ein weiteres Indiz dafür. Es gibt eine Theorie, dass Legenden: Z-A in der Zukunft spielt. Im Gegensatz zum vorherigen Legends-Spiel, das in der Vergangenheit angesiedelt war.

Der Twitter-Nutzer Mordecais_mons hat eine Theorie aufgestellt, die auf einer Reihe von Faktoren basiert und Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir, X und Y, Karmesin und Purpur sowie Legenden miteinander verbindet. Insbesondere stellt er eine Verbindung zu Mauville City in Hoenn her, das auf Französisch “Violet City” heißt. Dies hängt mit der auf die Zukunft ausgerichteten Handlung in Pokémon Karmesin und Purpur zusammen. Zusätzlich wurde Mauville City in ORAS umfassend saniert. Der Leiter und Gründer des Fitnessstudios, Wattson, gestaltete das Innere der Stadt nach dem Vorbild von Kalos’ Illumina City.

‼️I found MAJOR hints that #PokemonLegendsZA is set in the future.

Mauville City in Hoenn, is "Violet City" in French, Violet=Future & MC underwent a REDEVELOPMENT plan in ORAS, ft. an indoor complex modeled after Lumiose City & utilizing Infinity Energy as a new power source‼️ pic.twitter.com/nyilxxTri1 — Mordecais_Mons (@Mordecais_mons) February 29, 2024

Spielt Pokémon Legenden: Z-A im Untergrund?

Vor den Ereignissen des Spiels versuchten die ursprünglichen Gründer von Great Mauville, mithilfe der Infinity-Energie drei verschiedene Unternehmungen zu errichten. Diese umfassten die unterirdische Stadt New Mauville, Sea Mauville und Mauville City. Beide Projekte, sowohl das in New Mauville als auch das in Sea Mauville, wurden eingestellt, nachdem sie zu einem Kraftwerk ausgebaut worden waren. In diesen Kraftwerken wurden wilde Pokémon entdeckt, die dort lebten. Paris diente als Vorbild für Illumina City in Pokémon X und Y. Die Stadt hat ähnlich wie Paris unterirdische Katakomben. Da Illumina City momentan saniert wird und der Name eine Verbindung zu Mauville City hat, ist es wahrscheinlich, dass es in der Zukunft als Spielort dienen wird.

Mordecai_mons’ Theorie führt zu der Schlussfolgerung, dass das Setting von Pokémon Legenden: Z-A die Erforschung des Untergrunds sein könnte. Dort wurden bereits Pokémon entdeckt, die dort leben, ähnlich wie in New Mauville. Die Neugestaltung von Illumina City könnte also auf die Infinity-Forschung zurückzuführen sein, die ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte von Pokémon X und Y war. Letztlich ist dies eine interessante Theorie. Sie würde alle Spiele der sechsten Generation miteinander verbinden.