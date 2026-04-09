Pokémon GO bringt neues Monster – Fan-Favorit feiert endlich Debüt

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die nächsten Wochen werden für Fans von Pokémon GO richtig spannend. Während sich das Spiel langsam seinem 10. Jubiläum nähert, legt Niantic beim Content spürbar nach. Neue Events, neue Pokémon und jetzt steht der nächste große Release fest.

Mit dem kommenden „Steeled Resolve“-Event feiert ein Gen-9-Pokémon sein Debüt, das viele bereits aus den neueren Spielen kennen. Und dieses Mal gibt es gleich mehrere Gründe, warum du genauer hinschauen solltest.

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Orthworm kommt ins Spiel, aber anders als erwartet

Das neue Pokémon heißt Orthworm und stammt aus der neunten Generation, also aus den Spielen Pokémon Karmesin und Purpur (2022). Dort ist es als „Lauernder Stahl-Titan“ bekannt. Ein riesiges, wurmartiges Pokémon, das sich tief unter der Erde versteckt (via PokemonGo.com angekündigt).

Der große Unterschied: In Pokémon GO wird Orthworm jedoch nicht einfach in der Wildnis auftauchen. Stattdessen musst du es in 3-Sterne-Raids besiegen, um es fangen zu können. Das macht das Debüt direkt etwas anspruchsvoller – und sorgt dafür, dass du aktiv spielen musst, statt nur zufällig darauf zu stoßen.

Ein Detail überrascht dabei besonders: Orthworm wird direkt mit seiner Shiny-Version verfügbar sein. Das ist alles andere als selbstverständlich und dürfte viele Spieler zusätzlich motivieren.

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Event bringt starke Boni und seltene Pokémon zurück

Das „Steeled Resolve“-Event läuft vom 28. April bis 04. Mai und stellt Stahl-Pokémon in den Mittelpunkt. Während des Events tauchen Pokémon wie Magnemite, Aron, Ferroseed oder Pawniard häufiger in der Wildnis auf. Gerade für PvP-Spieler sind diese interessant, da viele Stahl-Pokémon defensiv extrem stark sind.

Ein weiterer Fokus liegt auf Meltan. Wenn du während des Events eine Mystery Box verwendest, hast du die Chance, einem Shiny-Meltan zu begegnen. Zusätzlich wird die Wartezeit für die nächste Box reduziert.

Auch spezielle Feldforschungen bringen zusätzliche Begegnungen, etwa mit Pineco, Nosepass oder Drilbur.

Raids, Belohnungen und ein neuer Fortschrittspfad

Neben Orthworm gibt es auch in den Raids einiges zu holen. In 1-Stern-Raids tauchen Pokémon wie Honedge, Shieldon und Beldum auf, ebenfalls mit Shiny-Chance.

Zusätzlich wird automatisch ein Event-Pass freigeschaltet: GO Pass: Steeled Resolve – Taken Over.

Dieser bringt dir unter anderem:

doppelte Bonbons beim Fangen

ein Super Rocket Radar

weitere Begegnungen mit Event-Pokémon

Das sorgt dafür, dass sich das Event nicht nur kurzfristig lohnt, sondern auch langfristig Progress bringt.

April bleibt ein starker Monat für Pokémon GO

Das Orthworm-Event ist nur ein Teil dessen, was aktuell im Spiel passiert.

Bereits Anfang April überraschte Niantic viele Spieler mit dem plötzlichen Debüt von Mimikyu, ohne große Ankündigung. Dazu kam ein Fashion-Event mit zahlreichen kostümierten Pokémon.

Und es geht direkt weiter. Am 11. April steht ein Community Day rund um Tinkatink an, während die Sustainability Week (14. bis 20. April) ein weiteres neues Pokémon bringt: Silicobra.

Und wenn man sich ansieht, wie dicht der April gefüllt ist, wird schnell klar: Stillstand ist für dieses Spiel aktuell kein Thema. Niantic legt immer wieder nach.

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