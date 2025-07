Pokémon GO – Alle Events im Juli 2025 im Detail

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Der Juli 2025 ist einer der ereignisreichsten Monate in Pokémon GO – mit Jubiläumsfeiern, Community Days, Raid-Events, Ultra Unlocks und Spotlight Hours. Es erwarten dich seltene Pokémon, neue Shinys, exklusive Boni und jede Menge Spezialforschung. Hier ist der vollständige Überblick:

Große Events im Juli 2025

Event Datum Highlights 9th Anniversary Party 1.–6. Juli Shiny Pikachu & Evoli mit Hüten, Shiny Gierspenst, doppelte EP & Sternenstaub Community Day Classic 5.–6. Juli Fokus auf Evoli & Entwicklungen, exklusive Lade-Attacken Ultra Unlock: Hisui 8.–13. Juli Debüt von Hisui-Zorua & Zoroark, x4 EP & Sternenstaub, seltene Spawns Hisuian Lilligant Raid Day 12. Juli (14–17 Uhr) Shiny-Chance, bis zu 6 Gratis-Raid-Pässe, Event-Ticket mit Boni Community Day (Kwaks) 20. Juli (14–17 Uhr) Shiny Kwaks, exklusive Attacke für Bailonda, Spezialforschung Ultra Unlock: Steel & Scales 22.–27. Juli Debüt von Gramokles& Shiny Meikro, Shiny Kindwurm & Tanhel, Raid-Rotation

Weitere geplante Events für Pokémon GO

Water Festival : 15.–20. Juli

: 15.–20. Juli Gigantamax Max Battle Day : 19. Juli

: 19. Juli Summer Concert : 19.–22. Juli

: 19.–22. Juli Max Battle Weekend : 26.–27. Juli

: 26.–27. Juli Adventure Week: 29. Juli – 3. August

Spotlight Hours (dienstags, 18–19 Uhr)

Datum Pokémon Bonus 1. Juli Pikachu mit Partyhut x2 Fang-Sternenstaub 8. Juli Voltoball & Hisui-Voltoball x2 Fang-EP 15. Juli Barschwa x2 Fang-Bonbons 22. Juli Pummelluf x2 Transfer-Bonbons 29. Juli Kiesling x2 Entwicklungs-EP

Raid Hours (mittwochs, 18–19 Uhr)

Datum Legendäres Pokémon Shiny möglich? 2. Juli Kobalion Ja 9. Juli Seugaleo Nein 16. Juli Terrakium Ja 23. Juli Lunala Nein 30. Juli Viridium Ja

Zusätzliche Highlights

Masterwork-Forschung mit Shiny Jirachi während der Jubiläumswoche

mit Shiny Jirachi während der Jubiläumswoche Goldene PokéStops & neue Avatar-Items

& neue Avatar-Items Spezialtickets für Community Days mit Bonusbegegnungen und XL-Bonbons

für Community Days mit Bonusbegegnungen und XL-Bonbons Event-exklusive Lade-Attacken für Evoli-Entwicklungen (z. B. Scald für Aquana, Zap Cannon für Blitza)

Der Juli 2025 bringt eine geballte Ladung an Events in Pokémon GO, darunter Jubiläumsfeiern, neue Shinys wie Gierspenst und Meikro sowie doppelte Boni bei EP, Sternenstaub und Raid-Pässen. Wer regelmäßig spielt, kann sich auf seltene Pokémon, exklusive Attacken und jede Menge Belohnungen freuen.

