Niantic verkauft erst Pokémon Go-Anteile und kündigt dann noch Entlassungen an

Nach dem Verkauf von Pokémon Go für 3,5 Milliarden US-Dollar an Scopely hat Niantic Spatial eine Entlassungswelle angekündigt. Da Pokémon Go bei Weitem das erfolgreichste Produkt von Niantic war, überrascht es nicht, dass das Unternehmen nicht mehr die gleiche Anzahl von Mitarbeitern benötigt wie zu der Zeit, als es Pokémon Go und andere Spiele betrieb. Niantic Spatial konzentriert sich nun darauf, seine geospatiale Technologie in neuen Projekten einzusetzen.

In einer Stellungnahme von CEO John Hanke erklärte das Unternehmen, dass es sich nach dem Verkauf seiner Gaming-Sparte an Scopely in Niantic Spatial Inc. umwandeln wird. Das Unternehmen wird sich künftig auf „geospatiale KI“ konzentrieren und dafür als „Start-up-Organisation“ agieren, um seine Ziele zu erreichen.

„Wir haben die Struktur, die wir für das neue Unternehmen für notwendig halten, sorgfältig evaluiert, und nach reiflicher Überlegung wurde klar, dass einige Rollen angesichts unseres neuen Fokus nicht mehr benötigt werden. Diese Woche teilen wir diese Nachricht den betroffenen Mitarbeitern mit“, heißt es in der Erklärung.

Ist der Verkauf von Pokémon Go nur der Anfang?

„Diese Entscheidungen sind nie einfach; sie spiegeln in keiner Weise die Leistung der betroffenen Personen wider, und wir verstehen die Auswirkungen auf ihr Leben. Wir schätzen die talentierten Mitarbeiter, die uns hierher gebracht haben, zutiefst für ihre zahlreichen Beiträge und werden sie beim Übergang zu neuen Möglichkeiten unterstützen“, so der Abschluss der Mitteilung. Der Verkauf von Pokémon Go an Scopely umfasste auch Niantics andere Gaming-Projekte: Pikmin Bloom und Monster Hunter Now.

Der 3,5-Milliarden-Dollar-Deal schloss die Entwicklungsteams dieser Projekte ein, die weiterhin an ihren jeweiligen Spielen arbeiten werden. In Bezug auf Pokémon Go betonte Ed Wu, Senior Vice President des Teams, dass die Entwicklung des Spiels „unverändert“ fortgesetzt wird und die Ziele der Scopely-Führung mit denen des bestehenden Pokémon Go-Teams übereinstimmen.

Quelle: Niantic