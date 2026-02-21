Pokémon Feuerrot und Blattgrün erscheinen für Nintendo Switch

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

The Pokémon Company bringt Pokemon Feuerrot und Pokemon Blattgrün am 27. Februar für die Nintendo Switch in den eShop. Beide Titel kosten jeweils 19,99 Euro und können ab sofort digital vorbestellt werden.

Die Neuveröffentlichungen entsprechen inhaltlich der ursprünglichen Game Boy Advance Version. Spieler erhalten also keine überarbeiteten Fassungen, sondern eine möglichst originalgetreue Umsetzung. Damit richtet sich das Angebot vor allem an Fans, die die Kanto Region noch einmal in klassischer Form erleben möchten.

Kanto, Orden und Sevii Inseln

In beiden Editionen steht erneut die Reise durch die Kanto Region im Mittelpunkt. Ziel ist es, den Pokédex zu vervollständigen, acht Orden zu sammeln und schließlich die Pokémon Liga zu besiegen. Wilde Pokémon, Arenaleiter und bekannte Rivalen sorgen für das vertraute Abenteuergefühl.

Die digitale Switch Version enthält auch die Sevii Inseln, die bereits in den Game Boy Advance Fassungen integriert waren. Dort warten zusätzliche Pokémon und weitere Inhalte auf Trainer. Ebenfalls enthalten ist der Pokémon Wireless Club, über den Spieler tauschen, kämpfen und miteinander interagieren können. Für Mehrspielerfunktionen werden zusätzliche Spiele und Systeme benötigt.

Unterstützung für Pokemon HOME ist angekündigt und soll in Kürze folgen. Damit können gefangene und trainierte Pokémon künftig in den zentralen Cloud Dienst übertragen werden.

Sprachversionen ohne Auswahlmenü

Wichtig ist ein Detail, das Käufer beachten müssen. Die Spiele bieten keine Sprachoption im Menü. Jede Sprachfassung wird separat veröffentlicht. In Nordamerika erscheinen Versionen mit jeweils nur englischer, französischer oder spanischer Sprache. In den PAL Regionen werden Fassungen mit jeweils nur englischer, französischer, italienischer, deutscher oder spanischer Sprache angeboten.

Da es sich um eine Umsetzung der ursprünglichen Veröffentlichung handelt, gibt es keine Möglichkeit, die Sprache im Spiel zu wechseln. Vor dem Kauf sollte daher genau geprüft werden, welche Sprachversion im jeweiligen eShop angeboten wird.

Mit dem Release am 27. Februar setzt The Pokémon Company die Strategie fort, klassische Titel der Reihe für moderne Plattformen zugänglich zu machen. Für langjährige Fans ist es eine Gelegenheit, die Reise durch Kanto erneut zu starten. Neue Spieler erhalten die Chance, zwei der prägendsten Editionen der Serie erstmals auf der Nintendo Switch zu erleben.

