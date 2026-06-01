Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nach dem Erfolg von Baldur’s Gate 3 war eigentlich klar: Diese Marke verschwindet nicht wieder im Archiv. Larian hat das Rollenspiel-Genre neu angezündet, Millionen Spieler in die Vergessenen Reiche gezogen und Baldur’s Gate wieder zu einem der wichtigsten Namen im Gaming gemacht. Jetzt könnte ausgerechnet der Klassiker zurückkehren, der für viele Fans bis heute als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten gilt: Baldur’s Gate 2.

Laut einem Bericht von PC Gamer arbeitet Wizards of the Coast offenbar an einem Remake von Baldur’s Gate 2. Mehr noch: Auch das erste Baldur’s Gate könnte neu aufgelegt werden. PC Gamer beruft sich dabei auf eine Quelle, die mit dem Projekt vertraut sein soll. Offiziell bestätigt ist das Remake bisher nicht. Hasbro wollte sich nicht zu Gerüchten äußern.

Warum dieses Remake so spannend wäre?

Baldur’s Gate 2 ist nicht einfach ein altes Rollenspiel mit bekannten Namen. Es ist einer der Titel, auf denen moderne Computer-Rollenspiele bis heute aufbauen. Die Begleiter, die Entscheidungen, die Quests, die Dungeons, die Stadt Athkatla, der Underdark und der Schurke Jon Irenicus haben sich bei vielen Spielern regelrecht eingebrannt.

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Genau deshalb hätte ein Remake enormes Gewicht. Baldur’s Gate 3 hat viele neue Fans zur Reihe gebracht. Doch wer danach zu den alten Teilen zurückgeht, merkt schnell: Inhaltlich sind sie riesig, aber spielerisch und technisch deutlich aus einer anderen Zeit. Ein modernes Remake könnte diese Geschichten für eine neue Generation öffnen.

PC Gamer schreibt, dass es wohl nicht nur um Baldur’s Gate 2 geht. Da Teil 2 direkt an den ersten Teil anschließt, wäre es logisch, beide Klassiker gemeinsam oder zumindest parallel neu aufzulegen. Das würde ein gewaltiges Paket ergeben, denn beide Spiele stehen für hunderte Stunden Dungeons-&-Dragons-Abenteuer.

Ein Entwickler des Originals soll zurück sein

Besonders interessant ist der Name Kevin Martens. Der frühere BioWare-Entwickler war Co-Lead-Designer von Baldur’s Gate 2 und arbeitete später unter anderem an Throne of Bhaal, Jade Empire, Neverwinter Nights, Mass Effect und Diablo 3. Laut den Quellen von PC Gamer soll Martens bereits am Remake von Baldur’s Gate 2 beteiligt sein.

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Das würde Vertrauen schaffen: Fans wollen nicht nur moderne Grafik. Sie wollen, dass jemand versteht, warum BG2 damals so besonders war. Ein Entwickler aus der Originalzeit könnte genau dabei helfen.

Wie ein Remake von Baldur’s Gate 2 aussehen würde? Das ist die große Frage. Viele jüngere Fans kennen Baldur’s Gate vor allem durch Larians dritten Teil. Baldur’s Gate 3 setzt auf rundenbasierte Kämpfe, starke Inszenierung und eine moderne Präsentation. Die alten Spiele funktionierten dagegen mit Echtzeitkämpfen samt Pause. BG3 wurde in Larians eigener Engine gebaut, die dafür ausgelegt wurde. Es wäre riskant, die Klassiker komplett in rundenbasierte Spiele umzubauen. Eine mögliche Lösung wäre ein System, das Echtzeit mit Pause beibehält und vielleicht optional rundenbasierte Kämpfe anbietet. Aber das ist derzeit nur Spekulation.

Genau hier wird das Projekt schwierig. Ein Remake muss modern genug sein, um neue Spieler abzuholen. Gleichzeitig darf es nicht so viel verändern, dass alte Fans ihre Lieblingsspiele nicht mehr wiedererkennen. Diese Balance entscheidet am Ende über Erfolg oder Enttäuschung.

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Ein Release könnte noch weit entfernt sein

Trotz aller Spannung rund um die Meldung gibt es einen klaren Dämpfer: Es gibt keinen Termin. Nicht einmal ein grobes Release-Fenster. PC Gamer schreibt, dass das Projekt noch Jahre entfernt sein könnte. Als Vergleich nennt der Artikel Oblivion Remastered, dass mindestens vier Jahre entwickelt wurde.

Das bedeutet: Fans sollten die Meldung nicht als baldige Ankündigung verstehen. Es geht aktuell um ein offenbar laufendes Projekt, nicht um einen fertigen Trailer. Trotzdem ist die Information stark, weil sie eine Richtung zeigt. Wizards of the Coast scheint nicht nur über Baldur’s Gate 4 nachzudenken, sondern auch über die Rückkehr der Klassiker.

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