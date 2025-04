Baldur’s Gate 3: Spielerzahlen steigen nach Patch 8 – Larian deutet neues Projekt an

Der finale große Patch 8 für Baldur’s Gate 3 ist endlich da und hat zu einem deutlichen Anstieg der Spielerzahlen geführt. Das gefeierte RPG von Larian Studios war eines der beliebtesten Spiele des Jahres 2023 und dominierte die Preisverleihungen. Trotz des bevorstehenden Endes der offiziellen Unterstützung strömen die Spieler weiterhin in die Forgotten Realms.

Feeling good today about where we are with BG3. Patch 8 got a lot of people playing again. It took a lot of development effort but I’m happy we did it.

With mod support thriving , I think the game will now continue to do well for quite some time. It gives us room to focus on… pic.twitter.com/a6J5wQk6bE

— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) April 22, 2025