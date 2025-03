Baldur’s Gate 4: Hat Hasbro bereits einen neuen Entwickler?

Nach dem Mega-Erfolg von Baldur’s Gate 3 stellt sich eine brennende Frage: Wie geht es mit der legendären Rollenspielserie weiter? Eine Sache steht fest – Larian Studios werden nicht an Baldur’s Gate 4 arbeiten. Doch Hasbro, der Mutterkonzern von Wizards of the Coast, hält bereits Pläne für die Zukunft bereit. Wer könnte der neue Entwickler sein?

Larian Studios verabschieden sich

Viele Fans hatten gehofft, dass Larian Studios nach dem gefeierten Baldur’s Gate 3 an einer Fortsetzung oder zumindest an DLCs arbeiten würden. Doch auf der Game Developers Conference (GDC) 2025 machte Studio-Chef Swen Vincke klar: Baldur’s Gate bleibt in der Vergangenheit.

Werbung

„Wir haben alles erzählt, was wir erzählen wollten“, erklärte Vincke. Larian wird sich neuen Projekten widmen und die Dungeons & Dragons-Lizenz nicht weiter nutzen. Gründe für die Entscheidung seien keine Streitigkeiten mit Wizards of the Coast, sondern der Wunsch, eigene kreative Wege zu gehen.

Hat Hasbro bereits Pläne für Baldur’s Gate 4″

Durch den Rückzug von Larian Studios liegt die Zukunft der Reihe nun vollständig in den Händen von Hasbro. Und die scheinen große Pläne zu haben.

Dan Ayoub, Senior Vice President of Digital Games bei Hasbro, bestätigte auf der GDC, dass man sich in einer frühen Planungsphase für Baldur’s Gate 4 befinde. „Wir haben keinen Zeitdruck, aber Fans dürfen bald mit Neuigkeiten rechnen“, sagte er vielversprechend (via IGN.com). Das klingt so, als hätte Hasbro bereits ein Entwicklerstudio im Blick – doch wer könnte das sein?

Wer könnte Baldur’s Gate 4 entwickeln?

Da Larian Studios nicht mehr dabei ist, braucht Hasbro ein neues Team mit Erfahrung im Bereich der isometrischen Rollenspiele und der Dungeons & Dragons-Lizenz. Hier einige mögliche Kandidaten:

Obsidian Entertainment – Die Pillars of Eternity -Macher haben mit Fallout: New Vegas und The Outer Worlds bewiesen, dass sie erstklassige Rollenspiele entwickeln können.

– Die -Macher haben mit und The Outer Worlds bewiesen, dass sie erstklassige Rollenspiele entwickeln können. BioWare – Die ursprünglichen Entwickler von Baldur’s Gate haben ihre besten Jahre hinter sich, könnten aber mit einem neuen Projekt wieder aufblühen. Nach Dragon Age (4): The Veilguard traue ich es ihnen persönlich jedoch nicht zu.

– Die ursprünglichen Entwickler von haben ihre besten Jahre hinter sich, könnten aber mit einem neuen Projekt wieder aufblühen. Nach Dragon Age (4): The Veilguard traue ich es ihnen persönlich jedoch nicht zu. inXile Entertainment – Die Köpfe hinter Wasteland 3 haben Erfahrung mit taktischen Rollenspielen und sind für ihre tiefen Geschichten bekannt.

Natürlich könnte Hasbro auch ein neues Studio gründen oder ein bisher unbekanntes Team ins Rampenlicht rücken. Larian Studios hatte man vor Baldur’s Gate 3 auch nicht wirklich am großen Schirm.

Fans der Baldur’s Gate-Reihe müssen sich wohl noch etwas gedulden. Hasbro scheint sich Zeit zu lassen, um einen würdigen Nachfolger für Larian Studios zu finden. Doch die ersten Hinweise deuten darauf hin, dass Baldur’s Gate 4 kommen wird. Allerdings werden wir wohl noch viele Jahre darauf warten müssen.