Baldur’s Gate 3 Third-Person-Mod: Kamera macht das Rollenspiel zu The Witcher

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Auch drei Jahre nach dem Release gehört Baldur’s Gate 3 zu den beliebtesten Rollenspielen auf dem PC. Einen großen Anteil daran hat die aktive Modding-Community, die immer wieder neue Ideen umsetzt. Nun sorgt eine Modifikation für besonders viel Aufmerksamkeit: Sie ersetzt die klassische isometrische Ansicht durch eine moderne Schulterkamera und lässt das Spiel dadurch eher wie The Witcher 3 oder Dragon Age: Origins wirken.

Eine völlig neue Perspektive

Die Mod mit dem Namen True Third-Person Camera stammt vom Modder Relysia und erweitert die bereits bekannte Mod Native Camera Tweaks. Per Tastendruck können Spieler jederzeit zwischen der klassischen Vogelperspektive und einer nahen Third-Person-Kamera wechseln.

Die Kamera sitzt dabei direkt hinter der Spielfigur und vermittelt ein deutlich immersiveres Spielgefühl. Gleichzeitig bleibt die ursprüngliche Ansicht weiterhin verfügbar, sodass Spieler je nach Situation flexibel zwischen beiden Perspektiven wechseln können.

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Zusammen mit WASD-Steuerung fast wie ein Action-RPG

Besonders spannend wird die Mod in Kombination mit der bereits bekannten WASD Character Movement-Mod. Statt per Mausklick über die Karte zu laufen, bewegt ihr euren Charakter dann direkt mit der Tastatur.

YouTube-Video

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Dadurch verändert sich das Spielgefühl von Baldur’s Gate 3 (hier zu unserer Game Review) erheblich. Das Erkunden der Welt erinnert nun eher an moderne Action-Rollenspiele als an ein klassisches Computer-RPG. Viele Spieler vergleichen das Ergebnis mit The Witcher 3, während andere Parallelen zu den ersten Dragon Age-Spielen ziehen.

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Viele Komfortfunktionen eingebaut

Die neue Kamera bietet deutlich mehr als nur eine andere Perspektive. Spieler können unter anderem das Sichtfeld (FOV), die Kamerahöhe, den seitlichen Abstand sowie das Kameraverhalten individuell anpassen.

Praktisch ist außerdem die automatische Umschaltung in bestimmten Situationen. Während Kämpfen, Zauberzielmodus oder anderen Aktionen wechselt die Kamera auf Wunsch kurzzeitig zurück in die klassische Übersicht und anschließend automatisch wieder in die Schulterperspektive. Dadurch bleiben Übersicht und Bedienkomfort erhalten.

Community reagiert begeistert

Die ersten Reaktionen fallen äußerst positiv aus. Auf Reddit bezeichnen zahlreiche Spieler die Mod als perfekten Grund für einen weiteren Durchgang. Besonders häufig fällt dabei der Vergleich mit Dragon Age: Origins, dessen Kameraperspektive viele Fans bis heute schätzen. Andere freuen sich vor allem darüber, ihre individuell gestalteten Charaktere nun deutlich häufiger aus der Nähe betrachten zu können.

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