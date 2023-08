Mega-Erfolg auf Steam: Baldur’s Gate 3 erklimmt die Spitzen! [UPDATE]

Mittlerweile das zweitmeistgespielte Spiel auf Steam!

Baldur's Gate 3 Fakten

Entwickler: Larian-Studios Publisher: Larian-Studios Genre: Rollenspiel Release: 03/08/2023 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Baldur's Gate 3

Baldur’s Gate 3 erreichte gestern einen weiteren Meilenstein. Im “All-Time Peak” erreichte das Rollenspiel von Larian Studios mehr als 712.000 Spieler auf Steam. Den Steam-Erfolg gönnt man dem belgischen Studio, dass quasi alles auf eine Karte für das Dungeon & Dragons-Spiel gesetzt hat.

Der Steam-Erfolg von mehr als 700.000 Spielern sorgt auch dafür, dass das CRPG der zweitmeistgespielte Titel in den Steam-Charts ist. Aktuell liegt es knapp vor DOTA 2, jedoch mit Respektabstand zu Counter-Strike: Global Offensive, dass bald von Counter-Strike 2 abgelöst werden wird. Ganz kurz wäre es theoretisch also möglich, dass Baldur’s Gate 3 sogar auf Platz 1 landet. Wir bleiben dran und werden die Geschichte aktualisieren, wenn es soweit ist.

Steam-Charts: Diese Titel sind angesagt

Zum Zeitpunkt des Schreibens ist CS:GO weiterhin auf Platz 1 vor Baldur’s Gate 3. Hier die Top 7:

Counter-Strike: Global Offensive – 1.174.119 Spieler (Höchststand in den letzten 24 Stunden) Baldur’s Gate 3 – 712.281 Spieler DOTA 2 – 610.694 Spieler PUBG: Battlegrounds – 337.209 Spieler Apex Legends – 316.162 Spieler Naraka: Bladepoint – 199.521 Spieler GTA 5 – 162.252 Spieler

Ursprünglicher Artikel vom 4. August 2023:

Baldur’s Gate 3 ist bereits ein riesiger Erfolg für das Entwicklerstudio Larian Studios und eines der beliebtesten Spiele in der Geschichte von Steam. Die Begeisterung für Baldur’s Gate 3 war in den Monaten vor der Veröffentlichung unglaublich hoch und jetzt ist endlich der große Tag gekommen. PC-Spieler können sich endlich in Larians neuestes Werk stürzen und sehen, was das gigantische Spiel jenseits des Inhalts zu bieten hat, der während der Early Access-Phase verfügbar war.

Baldur’s Gate 3 war seit Oktober 2020 als Early Access-Version verfügbar und gab den Spielern einen Vorgeschmack auf das, was sie vom endgültigen Produkt erwarten konnten. Während der Early Access-Phase war Baldur’s Gate 3 recht beliebt, aber seit der vollständigen Veröffentlichung des ambitionierten Rollenspiels ist die Popularität förmlich explodiert.

It’s party time! Baldur’s Gate 3 is out now on PC. Enjoy the adventure! Steam: https://t.co/y767Uh39Hh

GOG: https://t.co/FIlQPlfaYR pic.twitter.com/ZOJ7xGjZQh — Larian Studios re-rolled the D8 🥳 (@larianstudios) August 3, 2023

Wird der Erfolg von Baldurs Gate 3 anhalten?

Zum Zeitpunkt dieses Artikels liegt der Rekord für die gleichzeitigen Spieler bei Baldur’s Gate 3 auf Steam bei beeindruckenden 403.373 und steigt weiter an. Die Zahl wird mit jedem Aktualisieren der Seite größer, und man kann sich vorstellen, dass sie noch weiter steigen wird, sobald die Leute Feierabend haben und das Spiel herunterladen. Tatsächlich ist Baldur’s Gate 3 auf der Plattform so beliebt, dass einige Benutzer beim Versuch, das Spiel herunterzuladen, Probleme mit Steam haben. Derzeit belegt es den 18. Platz für die gleichzeitigen Spieler in der Geschichte von Steam.

Etwas, das berücksichtigt werden sollte, ist die gigantische Dateigröße von Baldur’s Gate 3, das Spiel ist etwa 122 GB groß. Da das Vorladen nicht möglich war, haben wahrscheinlich viele potenzielle Baldur’s Gate 3-Spieler das Spiel noch nicht einmal selbst ausprobieren können. Angesichts dessen wird es interessant sein zu sehen, wie viel höher die Anzahl der gleichzeitigen Spieler noch steigen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass es Spiele wie CSGO oder PUBG überholen wird, aber es könnte dennoch erheblich größer werden.

Der gleichzeitige Spielerrekord von Baldur’s Gate 3 auf Steam zeigt, dass das Spiel bereits ein großer Erfolg für Larian Studios ist, insbesondere wenn man bedenkt, dass es auf mehr Plattformen als nur Steam verfügbar ist. Eine Version für GOG ist ebenfalls erhältlich. Und nicht nur das, das Spiel wird in einem Monat sogar einer noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich sein, denn am 6. September erscheint Baldur’s Gate 3 für die PS5, was den Konsolenspielern die Chance gibt, zu sehen, worum es all den Wirbel gibt.

Leider gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum für die Xbox-Version von Baldur’s Gate 3, sodass unklar ist, wann genau die Fans auf dieser Plattform das Spiel spielen können. Jedoch können alle, die einen leistungsstarken PC haben, bereits jetzt spielen, und diejenigen auf der PlayStation können sich den 6. September in ihren Kalendern markieren. Und ich überlege auch, ob ich bei diesem Start nicht dabei sein will. Um diesen Erfolg von Baldur’s Gate 3 selbst zu erleben.