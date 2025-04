Larian Studios: Swen Vincke verspricht ‚verrückt ambitioniertes‘ neues Spiel!

Larian Studios-Chef Swen Vincke hat den Spielern ein kleines Update zur Entwicklung der nächsten beiden Spiele des Studios gegeben. Obwohl Larian noch nicht bereit ist, die Projekte vollständig vorzustellen, unterstreicht die kurze Aktualisierung, dass das Studio nach der Veröffentlichung von Patch 8 für Baldur’s Gate 3 weiterhin intensiv an neuen Spielen arbeitet. Baldur’s Gate 3 war ein großer Erfolg – sowohl bei Kritikern als auch kommerziell.

Seit der Veröffentlichung hat das Spiel zahlreiche Verkaufsrekorde gebrochen. Während Larian Studios kontinuierlich neue Updates bereitgestellt hat, um Inhalte zu erweitern und Fehler zu beheben. Das letzte große Update, Patch 8, brachte unter anderem einen Fotomodus und Crossplay-Funktionen. Larian hat bestätigt, dass dies das letzte umfangreiche Update für Baldur’s Gate 3 war, sodass sich das Studio nun verstärkt auf neue Projekte konzentrieren kann.

In einem Interview mit GameSpot erklärte Swen Vincke, dass das Team „tief in der Entwicklung des nächsten großen Spiels steckt“. Das Projekt sei äußerst ambitioniert und biete „viele neue Möglichkeiten, die heutzutage umsetzbar sind – entsprechend komplex ist es“. Er verriet jedoch keine weiteren Details und überließ die Spekulationen den Fans. Zudem bestätigte er erneut, dass Larian an zwei Spielen gleichzeitig arbeitet, was bereits letztes Jahr bekannt wurde.

Larian Studios mit vollem Fokus auf die nächsten Projekte

Als das Studio eine neue Niederlassung in Warschau eröffnete, um die Entwicklung zu unterstützen. „Wir überlegen, wie wir zwei Spiele gleichzeitig entwickeln können“, sagte Vincke. „Wir haben offen darüber gesprochen, dass wir an zwei Spielen arbeiten. Die Organisation dieser Projekte ist nicht einfach, denn unsere Spiele sind sehr komplex und bieten viele Handlungsoptionen für die Spieler. Es ist schwer vorherzusagen, wann sie fertiggestellt werden.“

Diese Komplexität könnte sich auf die Entwicklungszeit auswirken – schließlich war Baldur’s Gate 3 bereits seit Oktober 2020 im Early Access verfügbar. Es scheint also, als müssten sich die Fans noch eine Weile gedulden, bis die neuen Projekte enthüllt werden. Während sich Larian von Baldur’s Gate 3 abwendet, muss Wizards of the Coast entscheiden, welches Studio den nächsten Teil der Reihe entwickelt.

Dieses neue Spiel wird unweigerlich mit Larians Version aus dem Jahr 2023 verglichen werden. Wizards of the Coast hat bereits bestätigt, dass eine Fortsetzung zu Baldur’s Gate 3 geplant ist, doch es wird wohl nicht überstürzt produziert, um direkt auf den aktuellen Erfolg der Serie aufzubauen.